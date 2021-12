E’ il Dottor Owen Hunt in Grey’s Anatomy: sapete chi è la moglie dell’attore? Cosa sappiamo di lei

E’ Owen Hunt in Grey’s Anatomy: sapete chi è la moglie dell’attore? Si sono sposati qualche anno fa.

Grey’s Anatomy è sicuramente una delle serie più seguite in assoluto. Da alcune settimane ha avuto inizio la diciottesima stagione. Si tratta di una serie televisiva statunitense trasmessa dal 2005, un medical drama incentrato sulla vita della dottoressa Meredith Grey, nell’immaginario Seattle Grace Hospital di Seattle.

La giovane Meredith arriva al Seattle, per il tirocinio, dopo la laurea in medicina. Inizia a condividere questa esperienza con un gruppo di coetanei alle prese con problemi sentimentali e non. Ma in particolare, al centro dell’attenzione, la sua storia con il dottor Shepherd. Ma nella serie tutti hanno avuto un ruolo centrale. Owen Hunt è un medico che ancora oggi, nella nuova stagione, è presente. L’abbiamo visto la prima volta arrivare come chirurgo d’urgenza dall’Iraq. Per una licenza speciale presta servizio al Seattle Grace Hospital dopo aver soccorso delle persone rimaste ferite in un incidente stradale. In seguito, decide di restarvi. Ormai, tutti sapranno che ad interpretare Hunt è l’attore Kevin Mckidd. Ma cosa sappiamo di lui? Sapete con chi è sposato?

In Grey’s Anatomy è Owen Hunt: chi è la moglie dell’attore, si sono sposati nel 2018

Owen Hunt è un medico arrivato nella quinta stagione, come chirurgo di urgenza dall’Iraq. Per una licenza speciale presta servizio al Seattle Grace Hospital, dopo aver soccorso delle persone rimaste ferite in un incidente stradale. Decide di restare nell’ospedale.

Ricordiamo quando ha allacciato una relazione con Cristina Yang, terminata. Il personaggio di Cristina, infatti, è poi uscito di scena. Arrivato nella quinta stagione, non ha più lasciato la serie statunitense. Ad interpretare questo brillante medico è Kevin Mckidd, attore e regista scozzese. Ma cosa sappiamo di lui? Sapete chi è sua moglie?

Dopo la fine del matrimonio con Jane Parker, nel 2017, dalla quale ha avuto due figli, nati nel 2000 e 2002, si è risposato nel 2018. Sua moglie si chiama Arielle Goldrath ed è una chef privata. Dalla donna ha avuto altri due figli, nati nel 2018 e nel 2019. Mckidd e sua moglie sono molto uniti. Sul suo canale instagram, l’attore pubblica spesso foto insieme a lei e sono molto belli.