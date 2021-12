“Ti amo”, è nata ufficialmente la storia d’amore nella casa del Gf Vip 6: fan in delirio

È nata ufficialmente la storia d’amore nella casa del Gf Vip 6, i fan sono letteralmente in delirio: cos’è successo nelle ultime ore

L’amore è nell’aria nella casa più spiata d’Italia. I due piccioncini sono ufficialmente innamorati. Dichiarazioni importanti sotto l’occhio attento delle telecamere. Adesso non possono più scappare: sono fidanzati!

Gf Vip 6, è nata la storia d’amore nella casa

Proseguono i giorni nella casa del Grande Fratello Vip. Ormai sono trascorsi più di due mesi dall’inizio del talent show e molti ancora ne passeranno. I vertici di Mediaset, infatti, ha deciso di prolungare la durata del reality. La finale non andrà in onda a dicembre 2021, come inizialmente era stato stabilito, bensì a marzo 2022.

La decisione è stata comunicata ai gieffini nella scorsa puntata del reality show. La reazione ovviamente è stata spiazzante. Molti si stanno interrogando in queste ore sulla decisione da prendere: resteranno in gioco oppure abbandoneranno per sempre la casa. Molti sono sul filo del rasoio, mentre altri sembrano già aver preso una decisione.

La tensione ovviamente è alle stelle. La convivenza, infatti, diventa sempre più forzata. La pazienza ormai è al limite e le discussioni sono all’ordine del giorno. Nella casa più spiata d’Italia, però, c’è anche spazio per la passione. La storia d’amore tra i due gieffini sembra ormai ufficiali. Nella casa ci sono state dichiarazioni importanti. Volete sapere di chi stiamo parlando? Se sì, continuate a leggere l’articolo e lo scoprirete.

Adesso possiamo ufficializzarlo: Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo sono ufficialmente fidanzati. I due si sono avvicinati sin dai primi giorni nella casa del Gf Vip 6, poi c’è stato un allontanamento, ma adesso sembrano di nuovo affiatati. Manuel, che in un primo momento aveva respinto Lulù, adesso addirittura dichiara: “Quando esci ti sequestro. Sei mia“. E tra i due è scappato anche un “ti amo”.

I fan ovviamente sono in delirio. Manuel e Lulù sono una coppia molto amata, anche se di recente erano stati entrambi criticati. Adesso, però, il riavvicinamento potrebbe far tornare a sognare i fan.