GF Vip, “Quella di Alex era una sceneggiata”: Davide Silvestri svela un retroscena shock sul tentativo dell’amico di lasciare la casa.

Tensione alle stelle nella casa del GF Vip 6. Le discussioni tra i vipponi, ormai, sono all’ordine del giorno. E a rendere pesanti queste ultime ore c’è anche una importante decisione che i concorrenti sono tenuti a prendere entro stasera: lasciare il gioco o proseguire fino a marzo? C’è chi non ha dubbi, come Aldo Montano, che tornerà alla sua famiglia, e chi invece è ancora indeciso. Cosa farà Alex Belli?

Qualche giorno fa, l’attore si è lasciato andare ad un durissimo sfogo, seguito dal tentativo di lasciare la casa: Alex si è avvicinato alla porta rossa, tentando di aprirla e pronunciando parole non proprio carine nei confronti della trasmissione. Ma Belli aveva davvero intenzione di uscire? Secondo Davide Silvestri assolutamente no: la sua era una sceneggiata. Scopriamo i dettagli.

LEGGI ANCHE —–>GF Vip, “Poverino, è disperato”: nuovo scontro tra Gianmaria e Soleil, tensione alle stelle

GF Vip, Davide Silvestri su Alex Belli: “La sua era una sceneggiata”, la confessione

Ha fatto molto discutere la sfuriata di Alex Belli, che qualche giorno fa ha tentato di aprire la porta rossa e uscire dalla casa del GF Vip. L’attore è esploso dopo aver realizzato che, per lui, nessuno dei famigliari aveva inviato un video messaggio, a differenza degli altri concorrenti. C’è chi, però, non ha ritenuto del tutto sincera la sua reazione.

Come Davide Silvestri che, tra l’altro, è uno dei concorrenti con cui Alex Belli ha maggiormente legato nella casa. Nonostante questo, Davide non ha nascosto i suoi dubbi sulla vicenda e in una chiacchierata con Francesca Cipriani ha dichiarato: “Alex prima si è accertato che la porta fosse chiusa e poi ha fatto la scena. Quella di Alex era una sceneggiata, avrei voluto vedere se la porta fosse stata aperta. Sarebbe rimasto lì a urlare facendo finta di tirare la maniglia.” Parole forti quelle dell’attore, che hanno tutta l’aria di essere una pesante frecciatina nei confronti del suo coinquilino.

LEGGI ANCHE —–>Davide Silvestri e kekko dei Modà sono cugini con un cognome diverso: svelato il motivo

Come reagirà Alex quando scoprirà la versione dei fatti del suo amico? Non ci resta che attendere la puntata di questa sera: i colpi di scena saranno tantissimi!