Chi sarà l’eliminato di questa sera nella casa del GF Vip? Scopriamo insieme cosa è successo proprio in queste ultime ore!

Una nuova puntata del GF Vip è pronta ad allietarci questo Lunedì sera. E, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, è pronto ad intrattenere il suo pubblico con dei veri e propri colpi di scena. Cosa succederà, infatti, questa sera? Sappiamo benissimo che oggi è 13 Dicembre e, secondo gli ultimi termini del contratto, i Vipponi sono liberi di poter abbandonare la casa oppure di continuare a viverci, dato il prolungamento fino a Marzo 2022.

Leggi anche –> GF Vip, “Quella di Alex era una sceneggiata”: Davide Silvestri svela un retroscena shock

Quella che andrà in onda tra qualche ora, quindi, sarà una puntata davvero indimenticabile. Non soltanto perché, molto probabilmente, scopriremo chi deciderà di restare e chi, invece, no, ma anche perché scopriremo chi sarà l’eliminato di questa sera. Al televoto, come sappiamo, ci sono dei veri e propri pezzi da novanta di questa sesta edizione del GF Vip. Chi sarà l’eliminato di questa sera secondo voi? Scopriamo insieme tutto quello che è successo in queste ultime ore.

Leggi anche –> Anticipazioni GF Vip del 13 Dicembre: puntata decisiva, chi abbandonerà per sempre la casa?

Chi uscirà dalla casa del GF Vip questa sera? Cosa è emerso ultimamente

Ancora pochissime ore e non soltanto scopriremo chi deciderà di accettare il prolungamento e chi no – anche se qualcuno ha già espresso la sua volontà di abbandonare – ma capiremo anche chi sarà l’eliminato di questa sera nella casa del GF Vip. Al televoto, infatti, vi sono: Gianmaria, Carmen, Francesca, Maria, Miriana e Sophie. Chi di questi, purtroppo, avrà la peggio? E non potrà, quindi, festeggiare con tutti gli altri Vipponi il Natale?

Leggi anche –> Alex Belli sbrocca al Gf Vip, la reazione di Soleil è inaspettata: “Mi rifiuto di…”

Al momento, ovviamente, il televoto è ancora aperto e, quindi, non ci è possibile sapere chi dovrà abbandonare per sempre la casa. Possiamo dirvi, però, che il pubblico italiano ha le idee chiare su chi, secondo loro, dovrebbe abbandonare il gioco. Sulla nostra pagina facebook, infatti, abbiamo aperto un sondaggio. Ed alcuni dei nostri seguaci ci hanno detto chi vorrebbero fuori dalla casa. Come al solito, le opinioni sono numerose e, soprattutto, disparate tra di loro. Alcuni, infatti, vorrebbero eliminare Maria Monsé. Ed altri, invece, la Cipriani o Sophie. Guardiamo un po’ alcuni commenti:

Vi avevamo detto che avevano commentato in tantissimi e che ognuno di loro ha espresso la sua opinione. Cosa ne pensate?