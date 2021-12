GF Vip, “Sa fare solo le soap opera”: il duro attacco a Soleil arriva proprio da lui; cosa è successo nella casa più spiata della tv.

Momenti di grande tensione nella casa del GF Vip 6. Questa sera, i concorrenti sono tenuti a comunicare ufficialmente la loro decisione, dopo la notizia del prolungamento: lasciare la casa questa sera o continuare fino a Marzo? C’è chi ha già deciso e chi ha dei dubbi: questa sera scopriremo tutto nel corso della diretta. Chi resterà sicuramente in casa è Soleil Sorge, una delle protagoniste assolute di questa edizione. Contro di lei, però, si sono scagliate diverse persone.

Proprio qualche ora fa, uno dei concorrenti ha ammesso di attendere la puntata di questa sera per fare una nomination “bomba” proprio nei confronti della Sorge, che accusa di saper soltanto screditare gli altri e fare “soap opera”, riferendosi con ogni probabilità alla storia con Alex Belli. Scopriamo i dettagli.

LEGGI ANCHE —–>GF Vip, “Quella di Alex era una sceneggiata”: Davide Silvestri svela un retroscena shock

“Sa fare solo le soap opera”: al GF Vip arriva un attacco durissimo per Soleil Sorge

Nuovo attacco per Soleil Sorge. Stavolta a perdere la pazienza è il suo ex Gianmaria Antinolfi. Nella casa, i due si sono scontrati più volte, ma l’imprenditore napoletano si è sempre mostrato piuttosto pacato. Poche ore fa, però, Gianmaria è apparso più agguerrito che mai. Chiacchierando con Miriana Trevisan in cucina, ha confessato di attendere con ansia il momento delle nomination per fare il nome di Soleil. Con una motivazione davvero pesante!

“Questa persona l’unica cosa che sa fare è denigrare il prossimo, ma non ha capito che dovrebbe iniziare a splendere un po’ di luce propria invece di vivere di luce riflessa. L’unica cosa che sa fare è denigrare il prossimo e fare le soap opera”. Parole forti quelle di Gianmaria, che lancia una chiara frecciatina alla storia nata tra Soleil e Alex, alla quale non molti credono, sia in casa che fuori.

LEGGI ANCHE —–>“Ti amo”, è nata ufficialmente la storia d’amore nella casa del Gf Vip 6: fan in delirio

Non ci resta che attendere la puntata di questa sera per scoprire cosa accadrà. Qualcosa ci dice che sarà una puntata ricca di colpi di scena!