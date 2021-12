Ne Il Segreto ha interpretato Carmelo, braccio destro di Severo: com’è oggi l’amatissimo attore.

Il Segreto è una soap opera spagnola che abbiamo avuto il piacere di seguire per ben otto anni, con dodici stagioni. La prima ha visto protagonisti Tristan e Pepa. Un amore che ci ha fatto sognare ma che, purtroppo, si è concluso con la morte dell’uomo e con l’uscita di scena del suo personaggio.

Non solo Tristan è uscito di scena, ma molti personaggi, negli anni, hanno detto addio alla soap opera, prendendo nuove strade. Ricordate Carmelo Leal? E’ stato il braccio destro di Severo Santacruz e sono sempre stati molto amici. Carmelo gli è sempre stato vicino, anche quando, l’uomo, tramava una vendetta contro Donna Francisca Montenegro. Purtroppo, sua moglie Adela muore in un’incidente d’auto per colpa di Fernando, che ha sabotato i freni. Da quel momento, Carmelo cercherà di vendicarsi. Adesso, è passato un po’ di tempo da quando si è conclusa la soap opera: sapete com’è oggi l’amato attore che ha interpretato Leal?

Ha interpretato Carmelo ne Il Segreto: com’è oggi l’attore, dopo la fine della soap opera

Ne Il Segreto, Carmelo è stato il braccio destro di Severo Santacruz. I due sono stati sempre molto amici. All’inizio, l’uomo ha affiancato Santacruz per aiutarlo a vendicarsi di Francisca Montenegro.

Carmelo subisce, nell’undicesima stagione, la morte di sua moglie Adela. La donna muore in un’incidente d’auto, causato da Fernando, che ha sabotato i freni. Convinto che a causare la morte di Adela sia stata Francisca, cerca di vendicarsi, sparandole, ma Mauricio, lì presente, per difendere la sua padrona, si becca il proiettile. Ora, questo personaggio è stato molto amato dai telespettatori. Sapete chi l’ha interpretato? E soprattutto com’è oggi?

Raul Pena ha vestito i panni di Carmelo in maniera impeccabile. Questo scatto è stato pubblicato dall’attore poco tempo fa. Guardandolo, trovate in lui qualche cambiamento? A noi non pare esserci stato, a parte il look, che nella soap, era adatto a quei tempi. Pena è un attore e cantante spagnolo, attivo al cinema e in televisione, ma ha anche esperienza nel campo della musica, della danza e del teatro.