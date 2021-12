Interpreta Giancarlo in Un posto al sole: chi è l’attore Alessandro D’Ambrosi e dove l’abbiamo visto.

Un posto al sole è una soap opera italiana che ci fa compagnia da 25 anni. Va in onda dal 1996. E’ la più longeva ed è interamente prodotta in Italia. Negli ultimi tempi, l’attenzione dei telespettatori si è concentrata molto sul tradimento di Silvia Graziani.

La donna ha tradito Michele con Giancarlo, un direttore di Banca mandato a dirigere una filiale napoletana, nuovo in città. Ha conosciuto la Graziani andando a fermarsi, più volte, al Caffè Vulcano. Tutto è nato molto spontaneamente, senza forzature, come lui stesso ha ribadito, diverse puntate fa, parlando con Rossella, figlia di Silvia. Ma sapete chi è l’attore che interpreta questo personaggio? Scopriamo insieme chi è Alessandro D’Ambrosi.

In Un posto al sole interpreta Giancarlo: chi è l’attore Alessandro D’Ambrosi e dove l’abbiamo visto

Giancarlo è una new entry di Un posto al sole. E’ un direttore di banca, mandato a dirigere una filiale napoletana ed è nuovo in città. Al Caffè Vulcano conosce Silvia. Recandosi spesso al bar, tra i due nasce pian piano un forte sentimento.

Questo personaggio sta sicuramente catturando l’attenzione, perchè ha spezzato il legame tra Silvia e Michele, coppia amata dai telespettatori di Un posto al sole. Ma chi è l’attore che lo interpreta? Si chiama Alessandro D’Ambrosi ed è nato a Roma nel 1984. E’ un attore e regista. Ha all’attivo diverse esperienze teatrali, oltre che televisive e cinematografiche. Non è la prima volta che lo vediamo, ma ha recitato in diverse serie.

D’Ambrosi ha fatto parte del cast di Interno 4, I Cesaroni, ha interpretato Davide Orsini in Un medico in famiglia, nel 2009. Dal 2018 è protagonista con Beatrice Arnera della serie TV Fox Romolo + Giuly: La guerra mondiale italiana. Ha recitato anche al cinema in Paranormal Stories, Voler essere felice a ogni costo, Janara e il corto Rosso di sera. Questi sono solo alcuni dei ruoli dell’attore. Inoltre, è molto attivo al teatro. Dal 2021, è entrato a far parte del cast di Un posto al sole, nei panni di Giancarlo Todisco, un direttore di banca e cliente del Caffè Vulcano. Con il personaggio di Giancarlo, Alessandro D’Ambrosi ci sta conquistando, nonostante abbia portato, almeno al momento, alla rottura di una delle coppie più amate della serie tv, quella di Silvia e Michele.