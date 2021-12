Oggi Maria Chiara Giannetta è un’attrice amatissima, ma conoscete qual è il suo titolo di studio? In pochissimi lo sanno.

È la protagonista indiscussa del Lunedì sera di Rai Uno, Maria Chiara Giannetta. A distanza di mesi dall’incredibile successo riscontrato con Buongiorno mamma, l’amatissima attrice pugliese è al timone di una nuova ed imperdibile serie televisiva. Stiamo parlando proprio di lei: Blanca!

In attesa di poter scoprire cosa accadrà nel corso della puntata di questa sera, anche se vi abbiamo già raccontato ed anticipato i colpi di scena che si verificheranno, scopriamo qualche cosa in più su questo giovanissimo talento della recitazione italiana. Nata a Foggia nel 1992, la Giannetta si è resa conto sin da piccolina di avere un’unica passione. Ed ha iniziato a coltivarla quando era soltanto una bambina. Pensate, sul web, si legge che abbia iniziato a prendere parte ai primi spettacoli teatrali amatoriale quando aveva appena 11 anni. Il debutto avverrà nel 2014. Quando, inizialmente con una piccola parte, entra a far parte del cast di Don Matteo nel corso della sua venticinquesima puntata della nona stagione. Da quel momento, la sua carriera prende il volo. Ad oggi, la bella Maria Chiara è amatissima. Vi siete mai chiesti, però, quale sia il suo titolo di studio?

Leggi anche –> Ormai se lo chiedono tutti! Di che razza è il cane di Blanca nella serie di Rai 1?

Qual è il titolo di studio di Maria Chiara Giannetta?

Oggi Maria Chiara Giannetta, come dicevamo precedentemente, è un’attrice amatissima. E lo sta dimostrando anche l’enorme successo che la serie televisiva ‘Blanca’ sta riscontrando ogni Lunedì sera. A tal proposito, stasera seguirete la quarta puntata? Noi assolutamente si!

Leggi anche –> Maria Chiara Giannetta è la protagonista della nuova serie Blanca: ricordate dove abbiamo già visto l’attrice?

Nonostante Maria Chiara Giannetta abbia capito sin da subito quale fosse la sua passione, sembrerebbe che non abbia messo da parte i libri. Ecco, ma vi siete mai chiesti quale sia il titolo di studio dell’attrice pugliese? Se si, ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa nel dettaglio. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che gli studi liceali della Giannetta si siano concentrati sulle attività sociali. Ed, in particolare, sembrerebbe che abbia frequentato l’Istituto tecnico della città. Per quanto riguarda, invece, l’università, sembrerebbe che abbia conseguito la laurea in Lettere e filosofia.

Voi lo sapevate?