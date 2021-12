Spunta un retroscena incredibile su Maria De Filippi:c’entra proprio Max Pezzali, voi l’avreste mai immaginato? Difficile da credere!

È tra le conduttrici più amate del piccolo schermo nostrano, Maria De Filippi. Attualmente al timone di Uomini e Donne, secolare dating show di Canale 5, ed Amici, è stata la colonna portante di tantissimi altri programmi di successo. Siete convinti, però, di conoscere proprio tutto su di lei?

Dal Lunedì al Venerdì, Maria De Filippi fa compagnia il suo amatissimo pubblico con Uomini e Donne. La Domenica pomeriggio, invece con Amici. E a partire dall’8 Gennaio il Sabato sera, infine, con C’è Posta per Te. Insomma, l’amatissima conduttrice è la vera regina di Mediaset. E con i suoi programmi è capace di conquistare l’attenzione di tutti. Non credete, però, di conoscere ogni cosa su di lei! Senza alcun dubbio, infatti, questo retroscena incredibile di cui vi parleremo tra qualche istante e che riguarda Max Pezzali non tutti lo conoscono. Siete pronti a scoprire ogni cosa? Ci pensiamo immediatamente. Anche se, vi anticipiamo, stiamo parlando di un retroscena che ha voluto svelare, seppure dopo anni, il diretto interessato. Bando alle ciance, ecco di che cosa parliamo.

Maria De Filippi, retroscena impressionante: l’ha svelato proprio Max Pezzali, incredibile

Venire a conoscenza di questo retroscena su Maria De Filippi, vi lascerà davvero senza parole. E, pensate, a rivelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stato proprio Max Pezzali. Sappiamo benissimo che, ad oggi, la conduttrice televisiva è sposata da ben 26 anni con Maurizio Costanzo. Convolati a nozze nel 1995, la coppia rappresenta l’emblema dell’amore. Ed ancora oggi, a distanza di anni dal loro matrimonio, si amano davvero alla follia.

Sapete, però, cosa è successo prima del matrimonio? A quanto pare, sembrerebbe che Maurizio Costanzo fosse solito regalare a quella che poi sarebbe diventata la sua futura moglie dei fiori. Fin qui tutto bene, oseremmo dire. Se non fosse per il fatto che colui che li consegnava alla De Filippi era proprio lui: Max Pezzali. Prima ancora di diventare famoso ed un cantante amatissimo, l’ex degli 883 lavorava con i suoi genitori nel loro negozio di fiori. E, spesso e volentieri, li ha anche consegnati alla regina di Mediaset.

Avreste mai immaginato un retroscena del genere?