Oggi si mostra così, ma avete mai visto Nicol prima di Amici? Irriconoscibile, lo scatto vi lascerà senza parole.

La 21 esima edizione di Amici di Maria De Filippi è entrata ormai nel vivo. I concorrenti continuano il loro percorso tra esibizioni, gare e sfide: ci riuscirà ad accedere alla tanto attesa fase serale? C’è ancora tempo per scoprirlo, perché, come sempre, la fase finale, in prima serata, andrà in onda a partire da marzo. Nel frattempo, tra le cantanti più amate di questa edizione c’è senza dubbio lei, Nicol.

La cantante, originaria di Vicenza, ha appena 21 anni ma già un grandissimo talento. Avete già dato un’occhiata al suo profilo Instagram? Resterete sconvolti nel notare il suo vecchio look: sembra un’altra persona.

Amici 21, Nicol è una delle cantanti di questa edizione: il suo look prima di entrare il trasmissione vi stupirà

Nicol è una delle concorrenti di Amici 21. La cantante è stata scelta dal prof Rudy Zerbi, che crede moltissimo in lei. Lei che è entrata ad Amici sfoggiando un taglio rasato: nel corso dei mesi i capelli sono cresciuti e il suo colore naturale è castano scuro. Ma non tutti sanno che, qualche mese fa, la cantante sfoggiava un look completamente diverso da quello con cui la vediamo oggi!

Sul suo profilo ufficiale di Instagram ci sono alcuni scatti in cui Nicol sfoggia una chioma più lunga e, soprattutto, di colore biondo platino. Date un’occhiata:

Eh si, la cantante è quasi irriconoscibile! Quel che è certo è che la concorrente è meravigliosa in tutte le versioni. E voi, state seguendo questa edizione del talent show di Canale 5? Per chi fate il tifo? Nella prossima puntata, in onda domenica 19 dicembre, ci saranno tantissimi colpi di scena ed ospiti speciali: appuntamento alle ore 14 su Canale 5. Sarà l’ultima puntata del talent prima dello stop natalizio.