Royal Family, il gesto di Harry: non avrebbe chiesto il permesso alla regina

Royal Family, Harry non avrebbe chiesto il permesso alla regina: cos’ha fatto il principe.

Harry e Meghan hanno deciso di lasciare Buckingham Palace. Si sono trasferiti a Los Angeles insieme al figlio Archie, dato che allora, ancora non era nata la secondogenita. Con questa scelta, hanno rinunciato alle entrate della Monarchia, con conseguente inserimento nel mondo del lavoro.

In questi mesi, Meghan ha rilasciato delle interviste che hanno scosso il mondo intero, e lo stesso Harry ha confessato alcuni momenti brutti passati. Il principe, mesi fa, ha rivelato che Meghan abbia pensato al suicidio. Ha detto che non ha compiuto il gesto perchè ha compreso quanto sarebbe stato ingiusto nei suoi confronti dopo tutto quello che era successo e che aveva subito con sua madre, e soprattutto non con un bambino dentro di lei. Sembrerebbe che, l’attrice, non abbia vissuto momenti felici a Palazzo Reale, e anche per questo, la decisione di allontanarsi dalla famiglia. A giugno del 2021, è nata la secondogenita, che la coppia ha chiamato Lilibet Diana. Ma proprio a tal proposito, Harry avrebbe fatto un ‘gesto’, senza chiedere il permesso alla regina.

Nel giugno del 2021, è nata la secondogenita e hanno deciso di chiamarla Lilibet Diana

Nel giugno del 2021, è nata la secondogenita e hanno deciso di chiamarla Lilibet Diana, in omaggio alla madre scomparsa tragicamente nel 1997 e alla Regina Elisabetta, nonna di Harry. Sembrerebbe, però, che non sia stato chiesto il ‘permesso’ alla Regina, di utilizzare il suo soprannome. Infatti, quando era ancora una bambina, la sovrana si faceva chiamare Lilibet e non riusciva a pronunciare Elizabeth.

La Bbc ha smentito, nei mesi scorsi, la notizia che la coppia avrebbe chiesto o comunque menzionato alla regina di chiamare la secondogenita Lilibet. Sembrerebbe che non sia stato così. Scelta compiuta dalla coppia e quindi da Harry, forse, è nata per poter fare una sorpresa a sua nonna, nonostante, l’allontanamento in famiglia.