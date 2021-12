Il giovanissimo Sangiovanni nelle sue storie Instagram da una spiacevolissima notizia che gela tutti i suoi fan: “mi dispiace tanto..”

Sangiovanni, il giovane cantante originario di Vicenza ha da poco scoperto di essere tra i big finalisti al Festival di Sanremo, ma un messaggio lanciato proprio dal diretto interessato sui social gela i suoi fan.

Il cantante Sangiovanni solo in un anno ha già conquistato molteplici soddisfazioni nella sua carriera appena avviata. È stato il finalista di Amici 20 per la categoria cantanti, arrivando secondo, dietro la sua bella Giulia Stabile. La sua canzone Malibù è stata uno dei tormentoni dell’estate e la sua canzone Lady è diventata quadruplo disco di platino. L’ultima gioia per Sangiovanni è stata la notizia della sua partecipazione al prossimo Festival di Sanremo, dove canterà fianco a fianco con i grandi della musica italiana. Arriva però una doccia fredda per tutti i suoi fan, e a dare la notizia è proprio il cantante.

Sangiovanni: spiacevolissima notizia per il cantante

Sangiovanni pubblica sulle sue storie di Instagram una notizia che ha sicuramente spiazzato tutti i suoi fan. Il cantante annuncia che l’imminente tour che avrebbe cominciato a gennaio è stato rimandato. Le sue parole fanno trapelare il dispiacere per questa notizia: “Raga che dire, mi dispiace tantissimo che le date siano state rinviate. Non vedevo l’ora di vedervi e di cantare insieme a tutti voi”. I probabili motivi di questo slittamento del tour potrebbero essere la situazione della pandemia nel nostro paese che non è ancora pronto per riempire gli stadi, oppure l’imminente partecipazione di Sangiovanni a Sanremo.

Questo motivo sembrerebbe essere più plausibile, considerando che gli impegni previsti per Sanremo impedirebbero al cantante di svolgere altre attività impegnative come un tour. Il messaggio via Instagram continua con Sangiovanni che infatti spiega: “Fortunatamente di mezzo ci sarà Sanremo, prima di maggio, e sarà l’occasione per essere su un palco e per rivedermi e per cantare per tutti voi”. Le date del tour quindi, saranno spostate tutte a maggio 2022. Saranno 11 date che toccheranno da nord a sud le principali città italiane.

I fan di Sangiovanni dovranno aspettare ancora un pò prima di godersi la musica dal vivo del loro beniamino, ma nel frattempo lo potremo vedere a Sanremo 2022.