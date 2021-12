“E’ stata dura, ma…”: si racconta a cuore aperto, momento difficilissimo per una delle artiste più amate del momento.

È una delle artiste più amate del momento. Cantante ma anche conduttrice e personaggio televisivo, nel suo passato non sono mancati momenti difficili. A parlarne è proprio lei, intervistata da Il Corriere della Sera.

L’artista si è raccontata a cuore aperto, raccontando alcuni dettagli del momento della separazione col suo compagno, padre di suoi figlio. In seguito le sue parole.

“È stata dura la separazione”, la confessione della famosa cantante: momento difficilissimo per lei

Non è stato un periodo facile per Anna Tatangelo, quello della separazione dal suo ex compagno Gigi D’Alessio. A parlarne è stata proprio lei, intervistata dal Corriere della Sera qualche mese fa. La cantante ha dichiarato: “Sì ho sofferto a non essere sposata con Gigi, ce lo chiedeva anche nostro figlio. Poi capisci che c’è un legame che va oltre, ma certo da piccola ho sognato l’abito bianco. Ora non lo sogno più, ma non lo escludo, è un sacramento in cui credo. Al di là delle storie vissute, la vita va avanti, ho 34 anni e posso tranquillamente pensare al matrimonio per il futuro. È stata dura la separazione, ma mi posso rinnamorare e perché no, convolare a nozze.”

E un nuovo amore Anna lo ha già trovato: la cantante è felicemente legata al rapper Livio Cori, con cui si è di recente mostrata sui social pubblicamente. Sarà lui a portarla sull’altare?

Anche dal punto di vista lavorativo è un periodo magico per Anna. Oltre alla carriera musicale che prosegue al meglio, Anna è in tv con All Together Now, dove svolge il ruolo di giudice, ed ha appena concluso l’avventura con Scene da un matrimonio. Con una meravigliosa notizia per i fan: ci sarà anche una seconda stagione della trasmissione dedicata alle nozze.