Insieme alla sua amica Meghan, anche Vannessa ha preso parte a Too Large a causa del suo peso eccessivo: avete visto com’è diventata oggi? Non l’avreste mai detto.

La sua storia è stata raccontata nel corso della primissima stagione di Too Large insieme a quella di Meghan, sua grande amica. Stiamo parlando proprio di lei: Vannessa Cross. Contattata la trasmissione di TLC, canale statunitense, a causa del suo ingente peso, la donna aveva un forte desiderio di ritornare in forma. Sarà riuscita a portare al termine il suo obiettivo?

Dopo Vite al Limite, Real Time offre la possibilità al suo pubblico di scoprire le avventure di un altro famoso ed imperdibile programma. Stiamo parlando proprio di Too Large! Proprio come la trasmissione con il dottor Nowzaradan come protagonista indiscusso, anche questo racconta le avventure di persone che hanno grossi problemi di peso. E che hanno serissima intenzione di ritornare in forma. Tra i diversi pazienti che vi hanno preso parte, il suo pubblico non ha potuto fare a meno di appassionarsi alla storia di Vannessa Cross. Siete curiosi di sapere com’è diventata oggi? Non l’avreste mai immaginato!

Com’è diventata Vannessa Cross dopo Too Large? Non l’avreste mai detto

Vannessa Cross, quindi, ha deciso di partecipare a Too Large a causa del suo enorme peso. E di voler ritornare in forma. Cos’è successo, però? Terminato il programma, la donna è riuscita a portare al termine il suo obiettivo?

Purtroppo, il percorso di Vannessa è stato davvero particolare. Seppure fortemente intenzionata a ritornare in forma, la Cross non ha avuto il lasciapassare per sottoporsi all’intervento di chirurgia bariatrica. A quanto pare, infatti, non è riuscita a dimagrite notevolmente. E, quindi, il dottor Procter ha scelto di non operarla. Purtroppo, non è affatto finita qui. A peggiorare la situazione, è stato anche un cancro diagnosticatole alla pelle. E una forte depressione derivata. Ad oggi, a quanto pare, sembrerebbe che il tumore sia stato sconfitto. E che Vannessa abbia ritrovato il sorriso. Com’è diventata? Guardate un po’ qui:

Ci rendiamo conto che il percorso di Vannessa è ancora lungo da fare. Quello che importa, però, è che la Cross abbia ritrovato il sorriso. E sia fortemente intenzionata a portare a termine il suo obiettivo.