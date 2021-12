Sembrerebbe arrivata la spiacevole conferma: l’attrice non sarà più presente nella serie tv, la notizia spiazza tutti!

A rivelarlo è la fedele collega all’interno della fiction. Durante il noto programma la donna mostra la sua amarezza per la scelta della collega. “Era già nell’aria”.

La notizia stava già circolando da un pò di tempo, d’altronde la stessa diretta interessata aveva anticipato questo probabile addio. Durante un’intervista con il Messaggero, l’amata attrice avrebbe fatto capire di avere moltissimi, forse troppi, impegni a livello lavorativo. A quanto pare l’agenda della donna è piena fino al 2023, e per questo motivo non ha tempo per girare un intera stagione della fiction. L’attrice lavora su questa serie fin dal suo esordio, nel lontano 2011. La donna ha dichiarato che se la produzione la vuole aspettare per molti mesi ne sarebbe felice, ma non crede che accadrà mai.

Sembra confermato: l’attrice non ci sarà più nella serie tv

L’attrice in questione è Elena Sofia Ricci, famosissima attrice italiana che interpreta suor Angela, la protagonista della fiction targata Rai, Che Dio ci aiuti. Sembrerebbe proprio questo il ruolo che la Ricci deve abbandonare. A dare l’ennesima conferma arriva la sua collega di set Valeria Fabrizi. La donna sta attualmente partecipando a il talent show Ballando con le stelle, in coppia con il maestro Giordano Filippo.

La Fabrizi, ospite da Mara Venier a Domenica in, scherza sul fatto che quando finirà Ballando con le stelle andrà in depressione. “Aspetterò di fare la suora” riferendosi al suo ruolo nella fiction Che Dio ci aiuti. Tuttavia Valeria Fabrizi ha scoperto una brutta notizia. “Pare che oggi la notizia sia stata pessima”. La Venier chiede spiegazioni e la donna risponde “Che non la vuole più fare Elena Sofia Ricci”. Valeria Fabrizi visibilmente commossa afferma che le dispiace per il pubblico e scherzando insieme alla Venier che le chiede “sei disperata?” lei risponde “no, no” in maniera ironica. Le due attrici devono aver stretto un legame molto bello in tutti quegli anni sul set.

Ci dispiace molto per il probabile addio di Elena Sofia Ricci a Che Dio ci aiuti, ma siamo sicuri di rivederla presto in tanti nuovi progetti.