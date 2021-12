Alex Belli ha preso parte a numerose fiction, ricordate quando ha recitato nella fiction Furore?

Il Grande Fratello Vip sta conquistando i telespettatori. Per questo, la fine è stata stabilita per il 14 marzo. In principio, doveva terminare a dicembre, ma visti gli ascolti molto alti, è stata presa questa importante decisione.

Anche la diretta sembrerebbe essere molto seguita, i fan del programma, sanno per filo e per segno cosa accade nella casa. Sicuramente, a catturare l’attenzione del pubblico, nelle ultime settimane, è stato il rapporto nato tra Alex Belli e Soleil Sorge. Questo legame ha creato amarezza in Delia Duran, moglie dell’attore, intervenuta in puntata. Negli ultimi giorni, però, era successo qualcosa del tutto inaspettato, la donna, forse dopo aver visto l’evoluzione del rapporto tra Alex e Soleil, era stata paparazzata mentre si scambiava un bacio con un altro uomo. Ieri sera, lunedì 13 dicembre, è successo di tutto. Alex Belli è stato squalificato dal Gf Vip, per aver abbracciato sua moglie, intervenuta per un confronto. Sappiamo che l’ormai ex concorrente è un attore e ha recitato in diverse fiction: lo ricordate in Furore?

Leggi anche C’è proprio un ‘dettaglio’ a cui Alex Belli e Delia non rinunciano nella loro casa: avete visto anche voi? Incredibile

Alex Belli concorrente del Gf Vip: ha recitato in Furore, lo ricordate?

Alex Belli ha fatto molto discutere al GF vip, in particolare a creare gossip è stato il suo rapporto con Soleil Sorge. L’uomo aveva confessato giorni fa all’ex corteggiatrice di essere innamorato di lei. Il pubblico è sempre stato diviso, c’è chi ha creduto a questo legame e chi ha sempre pensato, invece, ad una finzione.

Leggi anche GF Vip, Alex Belli dopo la puntata parla con Soleil e spiazza: “O esco o dico a Delia che la nostra storia è finita”

La forte vicinanza tra i due concorrenti ha portato la moglie dell’attore, Delia Duran, ad entrare in casa, per poter capire la situazione. Ma negli ultimi giorni, tutto è cambiato. Delia è stata paparazzata mentre si scambiava un bacio con un altro uomo. Foto che, sono state mostrate a Alex. In un primo momento, non è sembrato per nulla infastidito, ma subito dopo, ha avuto una forte reazione. Ma quello che è accaduto ieri sera, lunedì 13 dicembre, ha spiazzato tutti. Delia è entrata in casa con l’intenzione di lasciare Alex. Quest’ultimo si è avvicinato a lei, e l’ha abbracciata, e così è stato squalificato.

Sappiamo che come Alex, anche Delia ha intrapreso la strada della recitazione. Anzi, sembrerebbe che i due si siano incontrati sul set di Furore. Ricordate quando Belli ha recitato nella fiction?

Alex ha recitato nella seconda stagione, nel 2018, interpretando Luigi Grollero, un affascinante architetto. La sua vita si intreccia con quella di Sofia (Elena Russo), ma per lei finge di provare interesse. Questa in alto è una foto ripresa da una scena della serie televisiva.