Ballando con le Stelle, la coppia esce allo scoperto: “Ci siamo fidanzati”

Una coppia formatasi a “Ballando con le Stelle” esce allo scoperto: “Ci siamo fidanzati”, ecco di chi si tratta

Il loro amore è nato nei camerini del talent show condotto da Milly Carlucci, ma nessuno era a conoscenza della loro storia d’amore, se non pochi intimi. Adesso, però, hanno deciso di uscire allo scoperto e nella famosa trasmissione televisiva hanno annunciato: “Ci siamo fidanzati“.

Ballando con le Stelle, la coppia esce allo scoperto: le loro parole

Ballando con le stelle è un programma televisivo di genere talent show in onda dal 2005 su Rai 1. La trasmissione è condotta da Milly Carlucci con la partecipazione di Paolo Belli. Il programma è l’adattamento del talent show britannico “Strictly Come Dancing”, in onda sulla BBC. Il programma ha ogni anno un successo enorme nel nostro paese.

Nel corso degli anni sono nate bellissime storie d’amore. La più bella è sicuramente quella nata tra Massimiliano Rosolino, ex nuotatore, e Natalia Titova, ex professionista del talent show. Non sempre le storie d’amore nascono tra concorrente e professionista, spesso ci si innamora anche tra professionisti.

Nel frattempo, una nuova coppia è uscita allo scoperto. I due si sono fidanzati tempo fa, ma solo adesso hanno deciso di rivelare la loro storia d’amore. I due sono stati ospiti nel programma “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone ed hanno confessato: “Ci siamo fidanzati“. Volete sapere di chi stiamo parlando? Se sì, continuate a leggere l’articolo e lo scoprirete.

Prima abbiamo accennato a Natalia Titova, ex professionista di “Ballando con le Stelle”. Oggi la ballerina è felicemente sposata con Massimiliano Rosolino, conosciuto proprio nel talent show di Milly Carlucci. Prima di Rosolino, però, la Titova ha avuto una storia d’amore con un altro professionista di Ballando: Simone Di Pasquale.

Sia l’uno che l’altra sono stati ospiti nella puntata odierna di “Oggi è un altro giorno”, programma condotto da Serena Bortone su Rai 1. Nel suo studio hanno confessato: “Sì, ci siamo fidanzati“. La storia d’amore poi è finita, ma tra di loro oggi c’è una grande stima. Nello studio, Di Pasquale ha anche scherzato con Rosolino, presente anche lui insieme alla moglie.