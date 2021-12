Beautiful, anticipazioni americane: torna l’acceso scontro tra due acerrime nemiche, chi la spunterà? Accadrà di tutto nelle prossime puntate della soap.

Sta accadendo davvero di tutto in quel di Los Angeles. Nelle puntate di Beautiful attualmente in onda in Italia, i colpi di scena sono tantissimi ma ben presto accadrà qualcosa di ancora più sconvolgente.

Si, perché in scena torneranno alcuni dei personaggi più amati della soap, che mancano da un bel po’… Tra questi anche due donne, acerrime rivali, che torneranno più agguerrite che mai. Se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire cosa accadrà, siete nel posto giusto!

Beautiful, anticipazioni americane: scontro di fuoco, le due acerrime nemiche sono disposte a tutto

Appassionati di Beautiful, tenetevi forte perché sta per tornare in scena uno degli scontri più accesi della storia della soap. Si tratta di due nemiche storiche della serie tv, che torneranno a Los Angeles più cariche ed agguerrite che mai. Di chi parliamo?

Di Sheila Carter e Taylor Hayes! Proprio così, entrambe stanno per tornare nella soap, con obiettivi ben precisi, difendere le proprie famiglie. Sarà prima Sheila a tornare, con lo scopo di far parte della vita di Finn e del suo nipotino. Peccato che Finn sia sposato proprio con Steffy, la mamma del piccolo, e figlia di Taylor! La due consuocere finiranno inevitabilmente per scontrarsi: Taylor non vorrà che la Carter si avvicini al bambino, ritenendola pericolosa.

Non dimentichiamo che, tra le tante azioni spietate, Sheila ha sparato a Taylor, uccidendola quasi! Una vecchia ruggine che non potrà essere dimenticata: prepariamoci a scontri senza fine tra le due “nuove” protagoniste! Ricordiamo che Taylor tornerà ma con un nuovo volto: sarà Krista Allen a vestire i panni dell’ex moglie di Ridge.

Si tratta di due personaggi che hanno sempre dimostrato di essere pronti a tutto pur di difendere le persone che amano: chi la spunterà in questo nuovo round? Noi non vediamo l’ora di vederle in azione.