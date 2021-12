La casa di Lady Gaga: un gioiello che vale oltre 24 milioni di dollari

Sapete com’è la casa di Lady Gaga? Vale oltre 24 milioni di dollari ed è proprio un gioiello!

Lady Gaga, pseudonimo di Stefani Joanne Angelina Germanotta, è una star mondiale, amata e apprezzata ovunque. La sua è una vita piena, ricca di impegni, ricca di successo e di bellezza, ma non è sempre stata rose e fiori. L’artista, qualche tempo fa, ha raccontato di aver subito bullismo e di essere stata vittima di uno stupro a 19 anni.

E’ riuscita ad andare avanti e vivere il dolore per cercare di buttarlo alle spalle, per quanto possa essere difficile e spesso impossibile. Quando è stata premiata agli Oscar nel 2019, con la miglior canzone originale, ‘Shallow’, colonna sonora di ‘A Star is Born’, si è lasciata andare a parole molto importanti e significative. Ha detto che non importa quante volte si cade nella vita, conta, invece, quante volte ci si rialza, con coraggio. Attrice e cantautrice, sicuramente, anche per la star, non mancano piccoli momenti di riposo. E qual è il luogo migliore dove poter rilassarsi in pace? Ovviamente, nella sua dimora. Voi l’avete mai vista? Conoscete i dettagli della sua casa a Malibù? Scopriamoli insieme.

Avete mai visto la casa di Lady Gaga? Vale oltre 24 milioni di dollari

Attrice e cantautrice, in questi anni, abbiamo potuto apprezzare Lady Gaga per la sua musica e per le sue doti da attrice. Nel 2019, agli Oscar, è stata premiata con la miglior canzone originale, Shallow, colonna sonora del film A star is born, che l’ha vista protagonista insieme a Bradley Cooper.

L’artista ha iniziato ad ottenere consensi e successi molti anni fa, quando era giovanissima ed oggi è diventata una star mondiale. Di lei, si conosce molto, ma sapete com’è fatta la sua casa? Parliamo della dimora di Malibù, perchè, sembrerebbe che, quella a Los Angeles, sia stata venduta dall’artista. A quanto pare, la villa apparteneva a Dan Romanelli, fondatore della Warner Brothers, e si trova a Zuma Beach.

E’ di 1000 mq e vale oltre 24 milioni di dollari. Sembrerebbe che, questo angolo di paradiso sia fornito di una cucina molto grande, una palestra, uno studio, tante zone living e il tutto è collegato da un ascensore, che porta ad una ‘caverna’. L’arredamento va dal rustico al moderno, con pavimenti in pietra e travi in vista, stesso pavimento che si trova nelle altre camere. Le stanze hanno tutte un letto a baldacchino. La caverna, invece, è formata da una sala cinema, due piste da bowling e un’enoteca con oltre 300 bottiglie di vino. Per ultimo, troviamo la parte esterna della villa, con uno spazio immenso, in cui c’è un maneggio per cavalli, una piscina di acqua salata e un cottage. Sembrerebbe che, la casa di Lady Gaga che si trova a Malibù sia pazzesca!