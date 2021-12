“È ancora innamorata di me”, confessione choc: Fabrizio Corona sconvolge tutti

L’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona si lascia andare ad una confessione che sconvolge tutti: “È ancora innamorata di me”

Il suo personaggio non tramonta mai. Dopo anni, tra galera e detenzione domiciliare, Corona torna a far parlare di sé e lo fa nuovamente in un programma televisivo. Questa volta non in un canale nazionale, bensì in una rete privata. I bersagli di Corona, però, sono sempre i protagonisti della televisione nazionale. L’ex re dei paparazzi ne ha per tutti.

La confessione choc di Fabrizio Corona

Fabrizio Maria Corona è uno dei personaggi più discussi dello showbiz italiano. Da molti è conosciuto come l’ex re dei paparazzi, essendo stato partner e amministratore di Corona’s, una nota agenzia fotografica con sede a Milano. Nel corso degli anni è stato coinvolto in diversi procedimenti giudiziari, tra cui la famosa inchiesta “Vallettopoli”. Tra galera e domiciliari, Corona non ha mai spesso di far parlare di sé.

E anche adesso Corona torna a far parlare di sé durante un’intervista rilasciata a Canale 21 nella trasmissione “Peppy Night Fest“, condotta dal comico Peppe Iodice. Corona ha parlato dei personaggi del mondo della televisione, senza risparmiare veramente nessuno. Da Ilary Blasi a Elisabetta Gregoraci: “L’ha fatta fidanzare io con Briatore“. Corona dichiara di essere il deus ex machina di ognuno di loro.

Corona ha poi parlato delle sue storie sentimentali. L’ex re dei paparazzi è divenuto famoso anche per le sue comparsate sulle copertine dei settimanali di gossip più famosi in Italia. Nel corso della sua vita, Corona ha avuto diverse storie d’amore: nel 2001 ha sposato la modella italo-croata Nina Morić, con la quale nel 2002 ha avuto un figlio; poi è stato legato sentimentalmente a Belen Rodriguez fino al 2012; infine è stato fidanzato anche con Asia Argento e Silvia Provvedi, cantante de Le Donatella.

In merito a Nina Moric, Belen Rodriguez e Asia Argento, Corona si lascia andare ad una confessione a sorpresa: “Sono ancora innamorate di me“.