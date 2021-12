Incredibile! È diventato papà per la prima volta: benvenuta piccolina! La notizia ha colto tutti di sorpresa, che bello.

Il noto cantante dopo il lancio del suo ultimo album coglie tutti di sorpresa con una notizia incredibile. È diventato papà di una splendida bambina, si chiama Celine.

Nessuno se lo sarebbe mai aspettato, perché il cantante non ha postato sui suoi profili social nessun indizio o annuncio della nascita di sua figlia. Da sempre dotato di un carattere molto riservato, il rapper non vuole mettere davanti a tutto il mondo le foto della sua bimba. La prima fotografia che mostra con chiarezza la gravidanza della compagna del cantante è apparsa su una pagina Instagram, Le Torte Di Aline, dove si vede il rapper e la splendida compagna con un bel pancione, intenti a festeggiare il baby shower della piccola.

È diventato papà: benvenuta!

Il nome della neo mamma e compagna del noto cantante è Yusmary Ruano, una modella di origine cubana. Anche la neo mamma, sui suoi profili social, non ha mai pubblicato una foto che facesse sospettare di una gravidanza. La coppia evidentemente ha preferito tenere questa faccenda privata. Il noto cantante è Guè Pequegno, vero nome Cosimo Fini, rapper molto noto nella scena italiana, famoso anche per i vari screzi con i suoi colleghi come Fedez e Achille Lauro.

Durante l’intervista con il Corriere della Sera, Guè racconta le prime emozioni di diventare padre. Una delle domande si riferiva proprio alla sorpresa di tutti nello scoprire che Guè è diventato padre. Il rapper risponde “Non sono uno che mette la foto del neonato sui social. Non voglio che mi denunci quando avrà 18 anni” afferma ridendo. “Devo ancora realizzare. È così piccola che non c’è un’interazione, ma so che mi arricchirà e mi cambierà nel tempo”. La giornalista poi fa una domanda provocatoria: “Come le spiegherà l’atteggiamento machista del rap?” In risposta Guè afferma “Il rap è entertainment, è spettacolo, la scrittura è arte. Non mi devo giustificare davanti a nessuno, non ho approvato una legge sessista”.

Ancora congratulazioni ai neo genitori Guè Pequegno e Yusmary per la nascita della loro piccola Celine!