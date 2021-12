Gerry Scotti, retroscena: cosa faceva prima del successo in televisione

Gerry Scotti, sapete cosa faceva prima del successo in televisione? Non tutti conoscono questo ‘retroscena’.

Gerry Scotti è uno dei personaggi più influenti e uno dei conduttori più amati del mondo dello spettacolo. Negli ultimi mesi, l’abbiamo visto in veste di giudice a Tu si que vales, insieme a Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Teo Mammucari.

Spesso, durante la puntata, si è emozionato. Lui riesce ad esprimere a pieno i suoi sentimenti in quel momento. Ma il conduttore, a Tu si que vales, ha anche creato uno spazio molto diverso, parliamo della Scuderia Scotti. Vi entrano a far parte artisti che hanno un talento differente da quello richiesto in trasmissione, un talento che, sicuro, non passa inosservato, divertente e fuori dalle righe. Sappiamo che il conduttore è il re dei quiz, da anni, è alla conduzione di diversi giochi televisivi e tutti, sono sempre un successo. Vanta una carriera incredibile, tanti i programmi condotti, tante le apparizioni in tv e tanto tanto altro ha fatto Gerry Scotti in questi anni. Ma cosa faceva prima di approdare nel mondo della televisione?

Leggi anche Gerry Scotti, sapete chi è e cosa fa nella vita la sua bellissima compagna?

Gerry Scotti, sapete cosa faceva prima del successo in televisione?

Classe 1956, Gerry Scotti è oggi uno dei conduttori della televisione italiana più amati. Dopo aver conseguito il diploma, si iscrive all’università, esattamente a Giurisprudenza, ma non prende mai la laurea per soli due esami. Decide così di dedicarsi alla televisione.

Leggi anche Dove vive Gerry Scotti: casa fantastica, una bomboniera nel cuore della città

Lui è il re dei quiz, tanti i programmi di giochi condotti e tutti hanno sempre ottenuto un grande successo. A Tu si que vales, ha creato un nuovo spazio, per coloro che, hanno un talento molto diverso e molto particolare. La Scuderia Scotti sta conquistando i telespettatori e Gerry, ha occhio per i talenti nascosti, non credete? Oggi, vanta una carriera piena di traguardi, ma cosa faceva prima di approdare in televisione?

A quanto pare, il conduttore ha iniziato la sua carriera come presentatore radiofonico, a Radio Hinterland Milano2. Passa poi a Radio Milano International con le rubriche Il mercatino delle pulci e Il puntaspilli, rubrica di annunci. E’ diventato una delle voci di punta della radio con il programma La mezz’ora del fagiano. Approda nel 1982 a Radio Deejay. Pian piano, arriva in televisione, sempre lavorando con la radio e ad un certo punto, la sua carriera prende una svolta decisiva.