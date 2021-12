GF Vip, colpo di scena tra Soleil e Sophie: il gesto non passa inosservato; cosa è successo nella casa più spiata della tv.

Una puntata esplosiva, quella del GF Vip andata in onda ieri sera, lunedì 13 dicembre, su Canale 5. Una puntata in cui è accaduto davvero di tutto, a partire dalla squalifica di Alex Belli, che non avendo rispettato le distanze anti Covid con la moglie Delia Duran, ha dovuto abbandonare la casa definitivamente. Un colpo di scena che ha spiazzato tutti, in primis Soleil Sorge.

La concorrente non ha nascosto la sua delusione per il comportamento dell’attore, non trattenendo le lacrime. Cosa c’entra Sophie Codegoni? Scopriamolo insieme.

GF Vip, colpo di scena tra Soleil e Sophie: cosa è successo durante la puntata

Una vera e propria doccia fredda per Soleil Sorge, che ieri sera ha dovuto separarsi da quella che era la sua spalla nella casa del GF Vip 6. Alex Belli è andato via dal programma con la moglie Delia Duran, entrata in casa per mettere fine al loro matrimonio. La coppia chiarirà i propri problemi lontano dalle telecamere: riusciranno a ritrovare la serenità?

Chi non è serena, al momento, è sicuramente Soleil, che ieri sera ha avuto un vero e proprio crollo dopo l’uscita di Alex. A tal punto da mettere in dubbio la sua permanenza nella casa. A consolarla, prima di tutti, è stata proprio lei, Sophie. La ragazza ha raggiunto la coinquilina in veranda, portandole subito dell’acqua e rivolgendole parole di conforto: “Certo che devi restare, questo è il tuo percorso“. Quando Soleil sottolinea che in casa nessuno la apprezza, la Codegoni replica: “So che non mi credi ma per me non è così”, invitandola a stare con loro in camera quando vuole.

Un gesto inaspettato, quello di Sophie, e molto apprezzato dai fan del programma. Nonostante le divergenze e le parole spesso molto forti di Soleil contro di lei, la 19 enne ha dimostrato tanta maturità e un grandissimo cuore, aiutando la coinquilina in un momento di difficoltà. Sarà l’inizio di una vera amicizia?