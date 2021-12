GF Vip, il gesto di Sophie manda in bestia Gianmaria: “Ci sono rimasto male, non posso lasciar correre”

Tra Gianmaria e Sophie sembrava andare sempre meglio, ma ieri in puntata è accaduto qualcosa che proprio non è piaciuto all’imprenditore.

La puntata del GF Vip 6 di ieri sera, 13 dicembre, è stata molto importante perché ha rappresentato una sorta di giro di boa per l’edizione inaugurando una nuova fase del programma.

Teoricamente avrebbe dovuto essere la finale ma sappiamo benissimo che, dati i buoni risultati in termini di ascolti, la produzione ha deciso di prolungare fino al 14 marzo l’avventura dei Vipponi.

Ieri sera quindi i concorrenti presenti in casa da settembre hanno dovuto comunicare la loro scelta: rimanere in gioco o andar via. Per questioni tempistiche, solo una parte di essi ha potuto dare la risposta. Per quanto riguarda gli altri, si saprà venerdì.

Tra coloro che hanno già annunciato la loro decisione, c’è anche Gianmaria Antinolfi: dopo alcune esitazioni nei giorni scorsi, il giovane imprenditore napoletano ha deciso di restare fino a quando il pubblico da casa non lo eliminerà al televoto.

Molto probabilmente, la svolta positiva del rapporto con Sophie Codegoni ha contribuito a fargli cambiare idea. Uscito dalla led room, però, il gieffino ha notato un particolare che lo ha molto deluso e che ha a che fare proprio con l’ex tronista.

GF Vip, “E’ assurdo”: Gianmaria deluso da Sophie, cos’è successo

Terminata la puntata, il concorrente partenopeo ha avuto uno sfogo con Jessica Selassié. Con quest’ultima si è lamentato del fatto che, uscito dalla led room, non ha trovato la Codegoni ad aspettarlo.

In quel momento la 19enne, infatti, era intenta a dare conforto a Soleil per quanto accaduto con Alex Belli, squalificato dal programma. “Per me quello che è successo è assurdo. Sono sincero, che ti devo dire, speravo in qualcosa. Avrei voluto un gesto che non c’è stato. Sono entrato lì dentro per dire che sarei restato ancora. Ammetto che ho pensato anche a lei mentre ero dentro. Mi aspettavo che sarebbe stata lì ad aspettarmi. Sono uscito e non c’era, sono arrivato in salotto e c’eravate tutti, lei no”, ha detto arrabbiato alla principessa.

Gianmaria non ha potuto fare a meno di tirare in ballo le ultime liti feroci avvenute tra le due ragazze: “Non era davanti alla porta e nemmeno ad aspettarmi. Per stare a consolare Soleil? Dai ad abbracciare una che l’ha distrutta e che lo farà ogni volta che ne avrà la possibilità. Soleil l’ha sempre attaccata e lei preferisce starle vicino invece che aspettare me?”

Jessica gli ha consigliato di mantenere la calma e di non farsi prendere dalla delusione, ma il ricco imprenditore non ha voluto sapere: “Ci sono rimasto male per come si è comportata. No Jessy non posso lasciar correre o far finta di nulla. Non sto esagerano, è quello che penso adesso. Per me non è una cosa leggera io non la lascerò passare così“.

Secondo voi cosa accadrà?