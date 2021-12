GF Vip, l’inaspettata rivelazione in diretta: “Quando esco mi sposo”, colpo di scena durante la puntata di ieri, lunedì 13 dicembre.

Una puntata ricca di colpi di scena, quella del GF Vip andata in onda ieri, lunedì 13 dicembre 2021. Una puntata durante la quale è accaduto di tutto, a partire dalla squalifica di Alex Belli, che ha lasciato la casa in compagnia della moglie Delia Duran. Un matrimonio ormai in crisi, che l’attore proverà a mettere a posto lontano dalle telecamere. Ma se da un lato un matrimonio potrebbe finire, dall’altro ci sono nuove nozze in arrivo!

A grande sorpresa, una delle protagoniste assolute di questa edizione ha rivelato che, uscita dalla casa, è intenzionata a fare il grande passo. Scopriamo i dettagli di questa splendida notizia che ha spiazzato e nello stesso tempo emozionato tutti.

“Quando esco mi sposo”, la dichiarazione della concorrente in diretta al GF Vip

Un momento davvero emozionante per una delle concorrenti più in vista di questa edizione del GF Vip. Anche grazie ai mesi vissuti in casa, la ‘vippona’ ha realizzato di volersi sposare! Lo aveva già confidato a Carmen Russo e Soleil e, ieri sera, lo ha confermato in diretta ad Alfonso. Di chi parliamo?

Di Katia Ricciarelli, che ha ammesso di avere una persona fuori, che è sicura di trovare. “Ci siamo conosciuti molto tempo fa, in Puglia”, ha spiegato la Ricciarelli, senza svelare però il nome del fortunato. In una clip trasmessa in puntata, si vede Katia rivelare di non voler stare più sola e di essere pronta a sposarsi con questa persona che le sta a cuore: “Io non volevo, ma mi sono convinta qua dentro. Il fatto che non mi sono sposata col vestito bianco…ora voglio il vestito bianco”, spiega la Ricciarelli.

Parole che hanno emozionato tutti e, ovviamente, Signorini ha avvisato Katia sul fatto che indagherà a lungo per scoprire che è l’uomo gentile che l’ha conquistata. Sulle nozze Katia ha promesso: “Sarai il primo a saperlo!” Un momento che ha scaldato il cuore di tutti, e voi avete seguito la puntata?