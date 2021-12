GF Vip, squalifica shock: Alex Belli deve abbandonare la casa, avete visto cosa ha fatto?

Clamoroso colpo di scena ieri sera al GF Vip: Alex Belli infrange le regole durante la puntata e per lui scatta la squalifica immediata.

La puntata di ieri sera 13 dicembre resterà certamente nella storia del GF Vip. La squalifica immediata di Alex Belli ha letteralmente stravolto la serata anche agli autori e ad Alfonso Signorini.

Nessuno lo avrebbe mai immaginato: dopo l’eliminazione di Maria Monsè decisa dal televoto e l’uscita dal gioco di Francesca Cipriani che ha scelto di lasciare il programma per problemi di salute, anche Alex Belli ha dovuto rinunciare a proseguire il proprio percorso nel reality. Nel caso dell’attore, però, la causa è stata la squalifica.

Ebbene sì: dopo tre mesi in cui il pubblico ha seguito con attenzione le avventure del ‘man’, è accaduto qualcosa di davvero inaspettato proprio in diretta tv. La serata si preannunciava imperdibile già prima di iniziare: come prima cosa, ogni Vippone avrebbe dovuto comunicare la sua decisione definitiva circa la propria permanenza nel gioco; inoltre, Delia Duran era attesa per un faccia a faccia col ‘marito’.

Proprio dal fatidico confronto è scaturita l’eliminazione dell’ex protagonista di CentoVetrine, vediamo perché.

GF Vip, Alex Belli è ufficialmente fuori dal gioco: il motivo della squalifica

La bella venezuelana, che in questi mesi abbiamo visto più volte avere incontri/scontri con Belli a causa del suo feeling speciale con Soleil, ha voluto vedere da vicino l’attore perché profondamente ferita dal fatto che lui non abbia assolutamente modificato il proprio atteggiamento nei confronti della Sorge.

Appunto ieri pomeriggio, a poche ore dalla puntata, Alex e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si sono scambiati un bacio vero e molto appassionato in giardino. Tralasciando l’intento di Soleil (che lei stessa ha poi ammesso) di ‘tendergli un tranello’ per avere la prova del trasporto di lui nei suoi confronti, fatto sta che l’attore in quel momento si è lasciando andare alla forte attrazione per la coinquilina.

Entrata nel giardino della casa, Delia ha detto a Belli di volerlo lasciare per la mancanza di rispetto dimostrata. Nel tentativo di farle cambiare idea, l’attore parmense ha oltrepassato la linea rossa ed è andato ad abbracciarla, cosa assolutamente vietata dalle norme anti-Covid.

A quel punto, Alfonso Signorini gli ha comunicato la squalifica dal programma. Va detto che, comunque, proprio nelle ore precedenti l’attore aveva anticipato che avrebbe scelto di ritirarsi quando in puntata sarebbe stato chiesto ai concorrenti di comunicare la loro decisione definitiva sul prolungamento.

Nel bene e nel male, Alex Belli è stato l’anima di questo GF Vip finora: cosa pensate del suo percorso?