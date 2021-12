Iva Zanicchi, cos’è successo dopo il Covid: drammatica confessione

La cantante Iva Zanicchi colpisce tutti con una drammatica confessione: ecco cos’è successo dopo aver contratto il Covid-19

L’aquila di Ligonchio è stata una delle personalità famose a contrarre il Covid-19. La cantante è riuscita a sconfiggere il temutissimo virus, ma esso ha lasciato pesanti strascichi su di lei. La sua confessione è veramente drammatica.

LEGGI ANCHE: Iva Zanicchi, come si è ammalata di Covid-19: “L’ho preso da cretina”

Cos’è successo ad Iva Zanicchi dopo il Covid-19

Iva Zanicchi è considerata una delle personalità più importanti della storia della musica italiana insieme a Mina, Ornella Vanoni, Patty Pravo e Milva. È soprannominata L’Aquila di Ligonchio ed è molto amata dal pubblico, oltre che per la sua straordinaria bravura, anche per il suo carattere grintoso e sensibile.

LEGGI ANCHE: Il dramma di Iva Zanicchi: “Non sono più la stessa”, cos’è successo

Nel corso della sua carriera si è distinta per il timbro vocale quasi tenorile, per la grande grinta e per la spiccata personalità. Ha inoltre spaziato tra i generi musicali più diversi, dal blues alla musica melodica, fino alla musica pop. È famosa non solo in Italia, bensì in tutto il mondo. La cantante, infatti, ha tenuto tournée lunghissime in svariati paesi. Ha partecipato ben dieci volte al Festival di Sanremo ed è riuscita a vincere per ben tre volte, diventando la cantante donna ad aver vinto più volte la manifestazione.

LEGGI ANCHE: Iva Zanicchi, triste confessione: “Ha sofferto troppo”

Di recente la vita della cantante è stata stravolta dal Covid-19. Iva è stata una delle personalità famose a contrarre il temutissimo virus. Fortunatamente la cantante n’è uscita illesa. La stessa sorte non è toccata a suo fratello, che ha perso la sua personale battaglia con il virus.

Il Covid ha inoltre lasciato pesanti strascichi sulla Zanicchi. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, la cantante ha rivelato di non aver più recuperato l’olfatto. Ancora oggi, infatti, non riesce a sentire l’odore del brodo o del caffè. Una sensazione sicuramente bruttissima. Visto quello che è successo in tutta Italia, con migliaia e migliaia di morti, è una fortuna che oggi la Zanicchi possa almeno raccontarlo.