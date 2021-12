Leone Baruh: chi è lo psicoterapeuta di Chiara Ferragni e Fedez, tutto quello che c’è da sapere

Sapete chi è Leone Baruh? In questo articolo vi sveliamo tutte le curiosità sullo psicoterapeuta di Chiara Ferragni e Fedez

È divenuto famoso dopo la diffusione della serie televisiva “The Ferragnez”, dedicata alla vita e alla carriera di Fedez e Chiara Ferragni. Il suo ruolo è sicuramente principale. La famosissima coppia, infatti, ha deciso di tenere una terapia di coppia, presieduta proprio dall’uomo di cui parliamo in questo articolo.

LEGGI ANCHE: Chiara Ferragni e Fedez, vacanze a St. Moritz: il prezzo per una sola notte è da urlo

Chi è Leone Baruh

Il Dottor Leone Baruh è un libero professionista che svolge la professione di psicologo e psicoterapeuta, divenuto famoso di recente grazie alla serie televisiva “The Ferragnez “, incentrata sulla vita di Fedez e Chiara Ferragni.

Lo psicoterapeuta non compare mai completamente in video nella serie televisiva, ciò nonostante è divenuto famosissimo. Nella serie, infatti, i ‘Ferragnez’ cercano di ‘sdoganare’ la terapia di coppia e lo fanno proprio attraverso l’aiuto dello psicoterapeuta divenuto famoso negli ultimi giorni.

LEGGI ANCHE: Avete fatto caso a questi dettagli della casa di Chiara Ferragni e Fedez? Da restare a bocca aperta

Sullo psicoterapeuta ovviamente si sa poco riguardo alla sua vita privata. Il dottore, infatti, è lontanissimo dalla cronaca rosa e per questo motivo non si hanno notizie su di lui. Attraverso la sua biografia ufficiale, sappiamo che Baruh ha conseguito la laurea in Psicologia clinica presso l’Università di Padova nel 1993 e con la votazione di 110/110. In passato è stato anche un docente, supervisore nel quadriennio e direttore del Master in Psicoterapie Dinamiche Brevi presso la Scuola di Specializzazione CISSPAT di Padova. Ha inoltre collaborato all’organizzazione di svariati convegni e seminari internazionali.

LEGGI ANCHE: “Fedez e Chiara Ferragni a Temptation Island”, la voce fa il giro del web: clamoroso!

L’uomo pare divida la sua vita fra la Lombardia e il Veneto, dato che esercita la libera professione come psicoterapeuta negli studi di Milano ed anche a Castelmassa, comune in provincia di Rovigo, in Veneto.

Sulla sua sfera sentimentale, invece, non abbiamo alcun tipo di informazione. Lo psicoterapeuta possiede un account social su Instagram, ma sembrerebbe essere poco avvezzo al mondo dei social network, al contrario della coppia che segue clinicamente.