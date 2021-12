L’Eredità, perché Ginevra Pisani ha lasciato il programma: il motivo dell’addio della professoressa al programma condotto da Flavio Insinna.

Una novità assoluta per L’eredità. Per la prima volta nella storia del quiz di Rai Uno è arrivata una figura maschile nel ruolo di professore. Il nuovo arrivato si chiama Andrea e si è unito alla professoressa Samira, formando la prima coppia uomo /donna di professori del quiz. Ma che fine ha fatto la prof Ginevra Pisani?

Da ben due anni, infatti, nel cast della trasmissione di Flavio Insinna c’era anche lei, la bellissima ex corteggiatrice di Uomini e Donne, scelta dall’allora tronista Claudio D’Angelo, con cui però è finita. Perché Ginevra ha lasciato l’Eredità? In seguito i dettagli.

Perché Ginevra Pisani ha lasciato l’Eredità: la professoressa saluta il programma dopo due anni

Dopo ben due anni, la napoletana Ginevra Pisani saluta la trasmissione L’eredità, dove vestiva il ruolo di Professoressa insieme a Samira Lui. Quest’ultima è ora affiancata da Andrea, il primo professore maschio della storia del quiz. Ma perché Ginevra ha lasciato la trasmissione?

Innanzitutto, come spiegato da Flavio Insinna, si tratta di un arrivederci e non di un addio. Ginevra, infatti, lascia il programma per una nuova avventura che sta per iniziare per lei. “Da gennaio sarò in tournée per la rappresentazione teatrale de “La concessione del Camilleri” del maestro Camilleri”, ha dichiarato la napoletana, che ha ringraziato tutti per la meravigliosa opportunità di aver lavorato a L’Eredità: “Ho imparato così tante cose, ho conosciuto delle persone meravigliose che mi hanno saputo tutelare come una figlia, amare, insegnare. ”

Ginevra tornerà a far parte del programma di Rai Uno o il suo sarà un addio definitivo? Nel frattempo non possiamo che farle il nostro più grande in bocca al lupo per il suo nuovo impegno a teatro. E voi, state seguendo questa stagione de L’eredità?