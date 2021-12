Maria De Filippi e la cucina, l’ha spifferato Sabrina Ferilli: il ‘segreto’ curioso

Maria De Filippi e la cucina, Sabrina Ferilli ha spifferato un ‘segreto’ curioso.

Maria De Filippi è la regina della televisione italiana. Le sue trasmissioni sono seguitissime e sono, per questo, una garanzia. Ogni volta il successo è assicurato. La troviamo al timone di Uomini e donne, C’è posta per te, Amici, e ancora, a Tu si que vales, dove riveste il ruolo di giudice insieme a Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Gerry Scotti.

Nel talent del sabato sera, da alcuni anni c’è anche Sabrina Ferilli, grande amica della conduttrice mediaset. Le gag tra le due catturano sempre l’attenzione. Spesso, alle spalle dell’attrice, vengono fatti molti scherzi e Sabrina incolpa la conduttrice per questi movimenti. Maria è amata e apprezzata da tutti i telespettatori e molto si sa della sua vita. Forse, però, non tutti sanno un particolare segreto che riguarda la cucina: è stata Sabrina Ferilli a spifferarlo.

Maria De Filippi e la cucina: il ‘segreto’ svelato da Sabrina Ferilli

Maria De Filippi e Sabrina Ferilli sono molto amiche. Le vediamo insieme a Tu si que vales. Ci fanno ridere e divertire. Sabrina spesso incolpa la conduttrice Mediaset dei numerosi scherzi che le vengono fatti. La faccia di Maria dice tutto, ride a più non posso.

Domenica 11 dicembre, l’attrice è stata ospite ad Amici, dove, qui, ha stilato una classifica dei cantanti, che hanno portato una cover. Durante la puntata, non poteva mancare qualche scherzo per la Ferilli. Maria ha fatto arrivare, direttamente da Tu si que vales, il disturbatore Giovannino. Nel format del sabato sera, Giovannino è stato spesso rincorso dall’attrice, per le sue battute, per i suoi gesti ironici e per i tanti scherzi fatti. Ora, Sabrina e Maria sono molto amiche e ovviamente, si conoscono molto bene. L’attrice non ha peli sulla lingua. Ha raccontato un segreto della conduttrice, che riguarda la cucina.

Sembrerebbe, infatti, che Maria non ami cucinare e anzi, non sia in grado. Sabrina ha raccontato che affronta il mondo della cucina come se fosse un libro di astrofisica. La stessa conduttrice ha detto più volte che non è lei a cucinare, perchè non è in grado.