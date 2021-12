È stata eletta Miss Universo 2021, è una famosa attrice: la conoscete?

È stata eletta Miss Universo 2021, si tratta di una famosa attrice? In questo articolo vi sveliamo la sua identità

Chi è la donna più bella del mondo? Il famoso concorso ha finalmente eletto una vincitrice. Si tratta di una modella di 21 anni, che di professione fa l’attrice ed ha partecipato al concorso in qualità di vincitrice della fascia di Miss del suo paese.

Chi è Miss Universo 2021

Miss Universo 2021 è stata la 70ª edizione del concorso di bellezza internazionale. Il concorso ha visto la partecipazione di 80 reginette di bellezza. Per l’Italia ha partecipato Caterina Fuccia, vincitrice del concorso Miss Universo Italia 2021. La miss, però, non è riuscita a vincere il concorso internazionale.

Il concorso è stato organizzato a Eilat, in Israele, ed è stato segnato da numerose polemiche. La decisione di organizzare il concorso in Israele è stata abbastanza controversa a causa della situazione politica e dei legami complessi con le nazioni a maggioranza musulmana. L’Indonesia e la Malesia, che non hanno relazioni diplomatiche con il Paese ospitante, non hanno inviato concorrenti, così come gli Emirati Arabi Uniti.

Il concorso è stato vinto da Harnaaz Sandhu, 21enne modella e attrice di Bollywood che ha partecipato al concorso con la fascia di Miss India. Harnaaz si è classificata davanti alla sudafricana Lalela Mswane e la paraguaiana Nadia Ferreira, oltre ad aver battuto la concorrenza di altre 80 Miss. Tutte hanno dovuto sostenere esibizioni in abiti tradizionali, in costume da bagno e dimostrare la capacità di parlare in pubblico. La vincitrice ha ricevuto la corona dalle mani di Andrea Meza, reginetta uscente.

La giuria del concorso sicuramente è rimasta colpita dagli occhi scuri di Miss India e dalle sue forme sinuose. Queste, insieme ad altre caratteristiche, le sono valse lo scettro di donna più bella dell’universo.