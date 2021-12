Non sarà presente sul palco di Sanremo Giovani, la cantante ha il covid: lo ha annunciato Amadeus

Amadeus annuncia che la cantante ha il covid e non sarà presente sul palco di Sanremo Giovani insieme agli altri Big.

Amadeus per il terzo anno consecutivo sarà al timone del Festival di Sanremo, nel 2022. Al Tg1 ha svelato i nomi dei 22 big scelti. Ma a questa lista, si aggiungeranno altri tre artisti, vincitori di Sanremo Giovani.

Il podio si troverà sul palco insieme ai 22 big. Quest’anno, sembrerebbe essere in atto una vera e proprio rivoluzione. La finale si terrà il 15 dicembre, in onda su Rai 1. Durante questa serata, saranno presenti anche i 22 artisti della categoria ‘Big’. Purtroppo, Amadeus, durante la conferenza stampa, ha annunciato che un’amata cantante non sarà presente, perchè ha contratto il covid. Soltanto da qualche minuto, ha anche lei dato sui social, la notizia della positività.

Assenza sul palco di Sanremo Giovani, la cantante ha contratto il Covid: lo annuncia Amadeus

Purtroppo, durante la serata del 15 dicembre, di Sanremo Giovani, in onda su Rai 1, la cantante non sarà presente sul palco insieme agli altri Big. Amadeus ha annunciato, durante la conferenza stampa, che ha contratto il covid all’inizio di dicembre.

Soltanto adesso, Elisa, anche sui suoi social, ha annunciato di essere positiva insieme alla sua famiglia. “Elisa non sarà sul palco di Sanremo Giovani perché ha preso covid“, ha comunicato il conduttore, svelando che, l’ha preso in maniera leggera e che sarà presente tramite collegamento Skype.

Elisa, appena la notizia è stata diffusa, ha parlato sui social, e ha confermato la sua positività e quella della sua famiglia: “Sto bene, per fortuna… purtroppo sì, abbiamo preso tutti il covid. Non abbiamo potuto fare il raduno con il fan club, però è successo. L’abbiamo preso in forma leggera“. Come dichiarato, lei e la sua famiglia stanno bene. Per questo motivo, nella serata del 15 dicembre, non sarà presente sul palco di Sanremo Giovani, ma la vedremo in collegamento. La cantante, ricordiamo, ha deciso di presentarsi alla Kermesse Musicale dopo anni. Per questa grande occasione, ha tenuto nel cassetto una canzone, destinata a Sanremo 2022.