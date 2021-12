Sabrina Ferilli ospite ad Amici 21, arriva anche Giovannino: l’attrice svela commenti social del ‘disturbatore’

Sabrina Ferilli ospite ad Amici 21, arriva anche Giovannino: l’attrice svela i commenti social del ‘disturbatore’.

Sabrina Ferilli è stata ospite domenica 12 dicembre della puntata di Amici 21. L’attrice è stata chiamata da Maria De Filippi per ascoltare i cantanti della scuola, nella gara di cover e stilare una classifica.

Prima ancora di iniziare, però, a sorprendere la Ferilli, è arrivato Giovannino, lo ricordate, vero? Il disturbatore di Tu si que vales è stato invitato dalla conduttrice del talent, nella puntata in cui era presente l’attrice. E sicuramente, non è stata una pura coincidenza. Giovannino ha cercato di provare a far ballare e cantare l’attrice che, per timore di poter essere spaventata con i suoi scherzi improvvisi, non si è prestata al ballo, ma al canto sì. Durante uno sketch, Sabrina, parlando con Maria e rivolgendosi al pubblico, ha svelato dei commenti di Giovannino, sui social.

Nella puntata di domenica 12 dicembre, Sabrina Ferilli, invitata da Maria de Filippi, è stata ospiti di Amici 21. Ma l’attrice non sapeva di trovare lì, in studio, anche Giovannino, il disturbatore che a Tu si que vales, ha più volte riconcorso.

Mentre Giovannino, spronava la Ferilli a cantare e ballare con lui, lei ha raccontato, parlando con Maria e con il pubblico, cosa fa il disturbatore sui social. Sabrina ha detto che la contatta, scrivendole messaggi o commenti, in risposta a cose che lei fa e mostra sul suo canale instagram.

“Lui mi scrive sulla mia pagina e io non rispondo minimamente… io faccio la torta e lui scrive ‘per Giovannino non la fai?’, io faccio l’albero e lui scrive ‘una pallina per Giovannino non la metti?’.. è entrato in confidenza, ma chiaramente io lo ignoro“, ha detto Sabrina, molto ironicamente. E’ stato un momento molto particolare, il pubblico e Maria e tutti i presenti si sono molti divertiti. Giovannino ha portato ad Amici, come ha fatto a Tu si que vales, una ventata di sorrisi.