“Sei ipocrita”, scoppia una discussione shock ad Amici: avete visto cosa è successo nella scuola più spiata della tv?

La 21 esima edizione di Amici di Maria De Filippi è entrata ormai nel vivo. E, tra un’esibizione e l’altra, non mancano i momenti di tensione. Sia tra i concorrenti, che vivono insieme in casetta, che tra i professori, spesso in disaccordo in merito ai giudizi sugli allievi o al metodo di insegnamento. E, proprio nelle scorse ore, è scoppiata una lite davvero notevole.

Una lite durante la quale sono volate parole molto forti: “Sei fortemente ipocrita!”. Scopriamo nel dettaglio cosa è successo e per quale motivo è nata la lite.

LEGGI ANCHE —->Luigi allievo di Amici 21, Maria De Filippi racconta un ‘retroscena’ inedito: riguarda i casting

Amici 21, scoppia una discussione tra i due insegnanti: “Sei fortemente ipocrita”

Una discussione super accesa, quella scoppiata nello studio di Amici nei giorni scorsi. La lite è andata in onda nel daytime di ieri, lunedì 13 dicembre 2021. Uno scontro accesissimo tra due insegnanti della scuola che molto spesso sono in disaccordo. Di chi parliamo? Di Rudy Zerbi ed Anna Pettinelli!

Il tutto è nato prima della sfida di Nicol, insegnante del team di Rudy. A far infuriare Zerbi è stato il fatto che la cantante ha dovuto battersi con una sfidante scelto dalla Pettinelli e non scelto dalla produzione come inizialmente stabilito. “Ancora una volta lo sfidante lo prende la Pettinelli per prendere un altro banco. È una cialtronata, fai sempre la stessa cosa!”

Anna Pettinelli si difende così: “Lo hai fatto anche tu con Andrea, perché è meglio che scelga la produzione anziché io?”. E Rudy non ha esitato a rispondere: “Perché sei fortemente ipocrita quando dici che non cerchi di prenderti tutti i banchi che puoi!” La discussione è proseguita con toni decisamente alti: “Tu non hai rispetto per me Rudy, questa è una cosa micidiale.” “Non parlare di rispetto che sono tre o quattro puntate che vai su delle cose personali che sono orrende”, replica Zerbi.

LEGGI ANCHE —–>Da Sarabanda ad Amici, è stato un ballerino amatissimo in tv: dopo oltre 10 anni capelli lunghi e barba, che cambiamento!

LEGGI ANCHE —–>Amici 21, anticipazioni domenica 19 dicembre: eliminati, super ospiti e clamorose assenze in studio

La lite è stata interrotta da Lorella Cuccarini, che ha invitato la sfidante ad entrare. La sfida è stata vinta di Nicol, che resta nella scuola. E voi avete seguito la puntata, da che parte state?