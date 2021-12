“Siamo sotto la media”: Belen Rodriguez parla degli uomini che ha avuto nella vita, la confessione della showgirl non passa inosservata.

È una delle showgirl più amate e seguite del nostro mondo dello spettacolo. Parliamo di lei, Belen Rodriguez, più di 10 milioni di followers su Instagram e una vera e propria schiera di fan, sparsi in tutto il mondo. Di lei si parla spesso, soprattutto per quanto riguarda la sua vita privata… ma sapete proprio tutto sugli uomini della sua vita?

C’è un dettaglio che riguarda sua vita privata, rivelato proprio dalla bellissima argentina, che non tutti conoscono. “Siamo sotto la media”, ha dichiarato Belen… a cosa si riferiva? Scopriamolo insieme.

“Siamo sotto la media”: Belen Rodriguez e la confessione sugli uomini della sua vita

Oggi Belen Rodriguez è legata ad Antonino Spinalbese. Nonostante le voci di una presunta rottura, pare che la coppia sia ancora unita, in compagnia della piccola Luna Marì, frutto del loro amore. Ma della vita privata di Belen si è parlato molto anche in passato. Lei stessa ne ha parlato, rispondendo ad una domanda molto particolare.

Intervistata dal settimanale Chi nel 2017, la showgirl ha rivelato: “Sai quanti uomini ho avuto nella vita? Dieci. Sono pochi rispetto ai ‘no’ che ho detto. In realtà ho avuto solo quattro fidanzati, siamo sotto la media.” Questa la confessione della conduttrice di Tu si que vales, che all’epoca non aveva ancora conosciuto il suo attuale compagno. “”Pensa che sono andata in discoteca per la prima volta a 17 anni e ho fatto l’amore a 18”, ha aggiunto Belen.

Un retroscena che non tutti conoscono sulla vita sentimentale della bellissima Rodriguez, reduce del successo di Tu si que vales, dove ha svolto ancora una volta il ruolo di conduttrice, al fianco di Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni.