Arriva un’indiscrezione clamorosa su Soleil: potrebbe accadere dopo il GF Vip, incredibile!

Soleil Sorge è una delle concorrenti di questa edizione del Grande Fratello Vip. Nel suo percorso non si è mai risparmiata, tra discussioni, critiche e la particolare amicizia con Alex Belli, sicuramente Soleil si è fatta notare.

La bella gieffina italo-americana è una delle protagoniste indiscusse del reality più seguito d’Italia. Il suo percorso all’interno della casa è stato segnato da continue discussioni sul suo atteggiamento. Soprattutto si è resa partecipe di un particolare triangolo insieme al suo coinquilino l’attore Alex Belli e la moglie Delia Duran. Il grande pubblico sembrerebbe però apprezzare la modella e influencer Soleil, dato che l’ha resa la favorita ormai molte volte. Non è un segreto che anche il conduttore Alfonso Signorini sia molto affascinato da questa ragazza così carismatica. Per la sua grande popolarità questa edizione del Grande Fratello Vip si prospetta la più lunga della storia del programma.

Soleil: potrebbe accadere dopo il GF Vip, incredibile!

Proprio per l’ottimo share guadagnato e per la popolarità di Soleil Sorge, è uscita un’indiscrezione clamorosa. Sembrerebbe che i dirigenti Mediaset vogliano coinvolgere la bella ventisettenne in un nuovo progetto dopo l’avventura all’interno del Grande Fratello Vip. Secondo il settimanale Vero, Mediaset vorrebbe avere Solei come opinionista nell’imminente nuova stagione dell’Isola dei famosi. Un ruolo importante che era stato assegnato a l’ultimo vincitore del GF Vip 5, Tommaso Zorzi.

Il programma partirà subito dopo la fine del Grande Fratello ad Aprile. Soleil sarebbe sicuramente avvantaggiata nel ruolo di opinionista poiché è stata anche lei una concorrente dell’Isola nel 2019, e si è fatta ricordare oltre che per i soliti battibecchi, anche per la sua relazione lampo con il fratello di Belen Rodriguez, Jeremias. Sicuramente la personalità di Soleil come opinionista porterebbe tantissime dinamiche, che si sà, aumentano notevolmente lo share. Soleil accetterà questa fantomatica proposta? Per la sua carriera televisiva sarebbe sicuramente un ruolo importante, ancheperchè la bella Soleil ha da sempre la propensione e il desiderio di fare la conduttrice.

E voi vi aspettavate questa notizia? Sareste felici di vedere Soleil Sorge come opinionista dell‘Isola dei Famosi? Noi non vediamo l’ora di vedere se questa indiscrezione si rivelerà vera.