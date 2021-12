Il tempo per Ambra Angiolini sembra non passare mai: sapete cosa fa per mantenere quel fisico da urlo?

Gli anni passano ma Ambra Angiolini è sempre in gran forma: l’attrice ha svelato tramite social il segreto per un fisico così al top!

E’ diventata una star da giovanissima, quando nei primi anni ’90 era a capo della squadra formata dalle 100 ragazze di Non è la Rai. Oggi Ambra Angiolini è un’attrice di grido, che ha dimostrato, con impegno e studio, di poter fare tanta strada dopo la fine del programma che la rese celebre.

Leggi anche—->>>Ambra Angiolini, ricordate il suo primo film? Sono trascorsi tanti anni

C’è da dire che, se la sua carriera ha stupito tutti coloro che ai tempi del programma di Boncompagni erano scettici sul suo futuro artistico, non lascia meno sorpresi il suo aspetto giovanile rimasto immutato col tempo.

Gli scatti sul seguitissimo profilo Instagram, mostrano chiaramente come, a 44 anni, Ambra conservi un fisico davvero eccellente! Se vi state chiedendo quale sia il suo ‘segreto’, è stata lei stessa tempo fa a rivelarlo con dei post sui social.

Ambra Angiolini, il segreto del suo fisico perfetto a 44 anni

Grazie ad una foto che la immortala mentre si allena, abbiamo potuto capire quale attività sportiva la aiuta a mantenersi così in forma e a mantenere quell’immagine da eterna ragazzina.

Leggi anche—–>>>Ambra Angiolini sorride: “Un ‘per sempre’ che non si poteva rifiutare”, lo scatto riempie il cuore dei fan

Si tratta della pole dance, disciplina che unisce la ginnastica e la danza con figure acrobatiche per le quali è necessario tanto allenamento. Nello scatto pubblicato sul popolare social network, Ambra appare nel mezzo di una lezione con quello che è il suo istruttore, Enrico Filippini.

A far scatenare i fan in una pioggia di like e commenti, soprattutto la tenuta sportiva indossata dall’attrice romana: la tuta bianca super aderente e leggermente trasparente valorizza il suo fisico strepitoso ed i capelli legati con la frangia spettinata le donano moltissimo!

Leggi anche—–>>>Ambra Angiolini, lo scatto da giovane con mamma Doriana: pioggia di like per l’attrice

Dite che sia il caso di seguire il suo esempio? Noi crediamo proprio di sì!