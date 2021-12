Vera Gemma svela se entrerà nella casa del Gf Vip e cosa pensa di Soleil Sorge, l’attrice toglie tutti i dubbi.

Vera Gemma è un’attrice, regista e scrittrice e un personaggio televisivo molto amato. Negli ultimi anni, l’abbiamo vista a Pechino Express, programma condotto da Costantino della Gherardesca. Nel reality ci ha conquistato, con la sua forza e indipendenza, con la sua schiettezza, perchè Vera, non ha peli sulla lingua e non ha timore di affrontare nessuno.

Pochi mesi fa, è stata concorrente de L’Isola dei famosi. La sua uscita ha lasciato non poca amarezza. Ha sempre detto la sua, senza titubanze e senza troppi giri di parole. Una volta arrivata in studio, anche lì, la sua presenza si è sempre fatta sentire. Da diverse settimane, gira voce che, Vera, entri come concorrente al Grande Fratello Vip. L’attrice, rispondendo ad alcune domande, poste dai suoi migliaia di follower, attraverso il box delle domande sui social, ha anche svelato se parteciperà al reality.

Leggi anche L’annuncio di Vera Gemma arriva all’improvviso: è pronta a sorprenderci con una novità incredibile

Vera Gemma svela se entrerà nella casa del Gf Vip e cosa pensa di Soleil Sorge

Nelle ultime settimane, si è fatta insistente una voce, su una possibile partecipazione di Vera Gemma al Grande Fratello Vip. L’attrice, ricordiamo, è stata concorrente di Pechino Express, nell’ottava edizione, quando c’era anche Soleil Sorge e tra le due, non correva buon sangue.

Leggi anche Vera Gemma si racconta: “Ho imparato ad essere forte” e parla del Film ispirato alla sua vita

Per questo, molti fan hanno sperato in un suo ingresso, vedendo in lei un’abile rivale della Sorge. Nelle ultime ore, è stata proprio Vera a rivelare se entrerà nella casa del Gf Vip, rispondendo ad alcune domande dei suoi follower.

A quanto pare, Vera Gemma non sarà una nuova concorrente del programma condotto da Alfonso Signorini. L’attrice ha smentito tutte le voci e ha spiegato le sue ragioni: “No ragazzi, non entrerò nella casa del Grande Fratello Vip, rispondo a queste domande per chiarire, purtroppo no. Non mi piace entrare nei reality quando sono iniziati già da tre mesi, ho bisogno di tempo per ambientarmi e tirare fuori la mia complessa personalità“, ha detto l’ex naufraga.

Non solo, ha anche fatto capire di non apprezzare il comportamento di Soleil. Non ha cambiato idea, rispetto al suo pensiero, durante il percorso a Pechino: “Siamo molto diverse, non condivido quasi nulla di quello che pensa e dice”, ha fatto sapere, in risposta a qualche follower che le ha detto che lei e Soleil potrebbero essere un ‘duo pazzesco’. Ebbene, questa è la verità, Vera Gemma non sarà concorrente di questa edizione del Gf Vip.