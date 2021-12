Vite al Limite, chi paga le cure dei pazienti? Tutte le curiosità sulla seguitissima trasmissione di Real Time.

Vite al Limite è uno dei programmi più amati e seguiti degli ultimi anni. Un programma durante il quale si segue il percorso di dimagrimento di alcuni pazienti gravemente obesi, che decidono di dare una svolta alla propria vita. Per farlo chiedono aiuto al dottor Nowzaradan, protagonista della trasmissione. Il chirurgo iraniano segue i pazienti per mesi, aiutandoli a raggiungere il peso giusto per poi procedere con l’intervento di bypass gastrico. Ma in tanti si chiederanno: chi paga le cure?

Il programma si svolge in una clinica di Houston, dove il dottor Now lavora a prescindere dalla trasmissione tv. Chi si occupa delle spese per le cure dei pazienti? Scopriamolo insieme.

Chi paga le cure dei pazienti protagonisti di Vite al Limite?

Sono tantissime le trasformazioni dei pazienti di Vite al Limite che hanno lasciato il pubblico senza parole. Grazie alla trasmissione e alle cure del dottor Younan Nowzaradan, pazienti affetti da gravi forme di obesità riescono a perdere tantissimi chili e a raggiungere condizioni di salute decisamente migliori. Un percorso non facile, fatto di tante sofferenze fisiche, ma anche psicologica. Ma quanto costa partecipare e farsi curare a Vite al Limite?

Ebbene, chi partecipa alla trasmissione non spende assolutamente nulla, in quanto le spese per le cure sono tutte a carico della produzione. Anzi, i protagonisti della varie puntate ricevono anche un compenso fisso, che si aggira intorno ai 1500 dollari.

Diverso è il discorso se si tratta di visite private col dottor Nowzaradan, che come abbiamo detto lavora nella clinica a Houston, in Texas, anche lontano dal piccolo schermo. E voi, avete mai seguito le storie dei protagonisti di Vite al Limite?