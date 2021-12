Alex Belli e Delia Duran avvistati dopo il GF Vip: cosa sta succedendo

A poche ore dalla squalifica, Alex Belli e Delia Duran sono stati avvistati fuori dalla casa del GF Vip: la segnalazione è giunta puntuale.

Dopo essersi concluso con la squalifica, il percorso di Alex Belli nella casa del GF Vip 6 continua a far parlare. Cosa alquanto prevedibile, visto che i telespettatori e il popolo del web sono curiosi adesso di sapere quali sviluppi ci saranno tra lui e la compagna Delia.

Leggi anche—>>>Delia Duran, chi è l’uomo che bacia al ristorante: svelata la sua identità, Alex Belli non lo conosce

Un’unione che stava sul punto di sgretolarsi durante l’ultima puntata andata in onda lunedì 13 dicembre con lei pronta a lasciare lui dopo aver assistito perfino ad un bacio vero tra lui e Soleil in giardino.

Sappiamo poi com’è andata a finire: nel tentativo di convincerla a restare insieme, l’attore è corso ad abbracciare la compagna violando le regole anti-Covid e il gesto gli è costato la squalifica dal gioco.

Dal canto suo, Soleil si dice delusa dal comportamento di Alex che, per tre mesi, a suo avviso non è stato molto coerente con quello che sentiva e più volte ha detto tutto e il contrario di tutto. Anche gli ex compagni di viaggio di Belli hanno criticato la sua condotta definendola poco realistica e in casa l’argomento continua a tenere banco.

Ciò che comunque preme al pubblico sapere è cosa accadrà ora tra Alex e la Duran: lei lo perdonerà? Torneranno insieme? Ebbene, in queste ultime ore, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha pubblicato una storia su Instagram che riguarda proprio la tormentata coppia.

Segnalazione su Alex Belli e Delia Duran: è successo dopo il GF Vip

Uscito dalla casa più spiata d’Italia, Alex è arrivato in studio lunedì sera ed ha chiarito la sua posizione nei confronti delle due donne che in questi tre mesi sono state protagoniste con lui del chiacchieratissimo triangolo.

Leggi anche—–>>>Alex Belli sbrocca al Gf Vip, la reazione di Soleil è inaspettata: “Mi rifiuto di…”

L’ex protagonista di CentoVetrine ha ribadito di amare la Duran, che ha definito “la donna della sua vita” e che non ha mai pensato di lasciare nonostante il gran bene che prova per Soleil.

Tornando all’avvistamento, in queste ore una ‘spia’ avrebbe fotografato di nascosto Belli e la compagna insieme alla stazione di Roma Termini inviando poi la segnalazione a Deianira Marzano.

Secondo voi, il perdono della bella sudamericana è già arrivato?