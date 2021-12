L’amatissima serie tv torna in onda dopo 20 anni, fan in delirio: annuncio straordinario

L’amatissima serie tv torna in onda dopo ben 20 anni, annuncio straordinario arrivato nelle ultime ore: fan in delirio

La notizia è stata appena annunciata: la serie televisiva torna in onda dopo ben vent’anni. Un annuncio grandioso che ha fatto letteralmente impazzire i fan. La serie tv era amatissima dai teenager di allora e siamo sicuri che attirerà anche quelli di oggi.

La serie tv amatissima torna in onda dopo 20 anni

Adesso è ufficiale: la serie televisiva torna in onda dopo ben 20 anni. Nessuno si sarebbe aspettato una notizia del genere. La serie tv aveva ormai chiuso i battenti e i fan potevano accontentarsi solo con le repliche.

A distanza di vent’anni, la piattaforma di streaming Netflix ha deciso di puntare nuovamente sulla serie televisiva. La notizia è stata annunciata nelle ultime ore ed ha letteralmente fatto impazzire i fan. Siete curiosi di sapere di quale serie stiamo parlando? Se sì, continuate a leggere l’articolo.

Dopo ben vent’anni, la serie televisiva “Paso adelante” tornerà in onda: la piattaforma di streaming Netflix ha deciso di puntare nuovamente sul prodotto spagnolo. Ci sarà un “Revival” e tra i protagonisti ci saranno anche alcuni attori divenuti famosi proprio grazie alla serie televisiva. Come dimenticare Beatriz Luengo nei panni di Lola o Miguel Angel Munoz nei panni di Rober. Nel cast era presente anche Monica Cruz, sorella di Penelope.

Tutto su Paso adelante

Paso adelante è una serie tv spagnola di 84 episodi (173 in Italia), creata da Daniel Écija, Ernesto Pozuelo e Pilar Nadal nel 2002. In Italia è stata trasmessa su Italia 1 e su SKY Vivo, con gli episodi divisi in due parti. La serie è incentrata sulle storie di alcuni ragazzi che frequentano la più famosa e importante scuola di ballo e recitazione di Madrid. Alcuni attori della serie hanno fatto parte del gruppo pop UPA Dance.

Tra gli attori più famosi della serie televisiva ricordiamo Beatriz Luengo nei panni di Lola, Pablo Puyol nei panni di Pedro, Miguel Angel Munoz nei panni di Rober, Monica Cruz nei panni di Silvia e tanti altri ancora.