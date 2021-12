Abbiamo amato l’attrice in Grey’s Anatomy: sapete chi è suo marito? Fanno tour insieme

Abbiamo amato l’attrice in Grey’s Anatomy: sapete chi è suo marito? Fanno spesso tour insieme.

Grey’s Anatomy è una serie televisiva statunitense trasmessa dal 2005. Si tratta di un medical drama incentrato sulla vita della dottoressa Meredith Grey, nell’immaginario Seattle Grace Hospital di Seattle. Protagonista indiscussa è Meredith, una giovane che, dopo la laurea in medicina, entra nel gruppo di tirocinanti di chirurgia del Seattle Grace Hospital.

Ha una sorellastra, Lexie Grey, arrivata nella quarta stagione e interpretata dall’amata attrice Chyler Leigh. Questo personaggio è stato tanto amato, ma alla fine dell’ottava stagione, muore ed esce di scena. Chyler è un’attrice, una modella e una cantante statunitense, famosa in tutto il mondo. Ha interpretato tanti ruoli diversi, ma quelli che l’hanno portata al successo sono sicuramente Lexie in Grey’s Anatomy e Alex Danvers in Supergirl. Ma cosa sappiamo dell’attrice per quanto riguarda la sua vita privata? Sapete chi è suo marito?

L’abbiamo conosciuta in Grey’s Anatomy: sapete chi è il marito dell’attrice? Fanno tour insieme

Chyler Leigh è un’attrice, una modella e una cantante statunitense molto amata. E’ famosa in tutto il mondo grazie ai ruoli interpretati in questi anni. E’ nota principalmente per il personaggio di Lexie in Grey’s Anatomy.

Nel medical drama è entrata a farvi parte dalla quarta stagione. Alla fine dell’ottava stagione esce di scena, Lexie muore. Ma è nota anche grazie al ruolo di Alex Danvers in Supergirl. Era giovanissima quando ha iniziato a recitare, aveva appena 15 anni quando è entrata nel mondo del cinema. L’attrice è molto famosa, ma cosa sappiamo della sua vita privata? Sapete chi è suo marito?

E’ un famoso attore, musicista e cantante statunitense. Si chiama Nathan West (East of Eli). Se non lo sapete, con il marito Chyler fa anche musica sotto il nome di “WestLeigh”. La coppia fa anche tour insieme. Si sono sposati nel 2002 e hanno avuto tre figli, un maschio e due femmine: Noah Wilde nato nel 2003, Taelyn Leigh nel 2006 ed Anniston Kae nata nel 2009.