Amici, Francesca Tocca in lacrime: la ‘colpa’ è di Maria De Filippi, cosa ha fatto

Francesca Tocca in lacrime ad “Amici”, la ‘colpa’ è di Maria De Filippi: ecco cosa ha fatto la conduttrice del talent show

Commozione nel talent show di Canale 5: la ballerina professionista non è riuscita a trattenere le lacrime. E la ‘colpa’ sapete di chi è? Proprio di Maria De Filippi. Volete sapere cosa ha fatto la conduttrice? Se sì, continuate a leggere l’articolo e lo scoprirete.

Amici, Francesco Tocca in lacrime: cos’è successo

Francesca Tocca è una delle protagoniste del talent show in onda su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi. La ballerina si esibisce spesso nelle dimostrazioni di latino-americano e da anni è uno dei volti del programma.

Quest’anno la Tocca si è riunita con il marito: Raimondo Todaro, infatti, è stato scelto dalla De Filippi come professore della categoria danza. I due di recente sono stati protagonisti anche di alcuni esibizioni veramente da brividi nello studio di “Amici”.

Nelle ultime ore, però, Francesca è stata protagonista di un momento assai commovente. La ballerina professionista, infatti, non è riuscita a trattenere le lacrime di fronte alla conduttrice del talent show. In realtà, la ‘colpa’ è proprio di Maria De Filippi. Di seguito vi spieghiamo quello che è successo nel daytime di Amici andato in onda ieri pomeriggio su Canale 5.

Nella puntata di ieri pomeriggio del daytime del talent show, Francesca Tocca non è riuscita a trattenere le lacrime. A far piangere la ballerina professionista è stata Maria De Filippi. La conduttrice, infatti, ha trattenuto la Tocca ed Elena D’Amario in sala prove per avere un confronto con la cantante Aisha. Quest’ultima si sente poco sicura di sé e soprattutto poco a suo agio con il suo corpo.

Maria ha chiesto a Francesca come si sentisse invece lei con il suo corpo e la ballerina è scoppiata a piangere. Anche lei, infatti, ha confessato di avere problemi con il suo fisico. La ballerina sente di non avere più la brillantezza di un tempo: “Quando cammino per Roma sono felice delle mie forme, ma quando lavoro sento di non essere come un tempo“.