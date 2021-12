Barbara D’Urso sfoggia un cappotto così chic da restare imbambolati: il suo prezzo vi farà girare la testa

Appassionata di moda e di accessori, Barbara D’Urso ha lasciato senza parole i fan: sapete quanto costa il suo elegantissimo cappotto?

Icona della tv ma anche della moda: da vera diva del piccolo schermo quale è, Barbara D’Urso sa sempre come stupire i suoi fan anche in fatto di immagine. Ne sono la prova i suoi look strepitosi che sanno sempre valorizzare al meglio la sua bellezza.

Anche sui social, dove è sempre molto seguita, la famosa conduttrice sfoggia outfit e accessori da urlo che raccolgono immancabilmente un’infinità di consensi. In uno dei suoi ultimi scatti la si vede indossare un maxi cappotto griffato color beige ideale per una passeggiata in città.

Nelle immagini pubblicate su Instagram, la si vede sorridente davanti ad un quadro rinascimentale con il capo invernale. Dal celeberrimo logo con la doppia G, si vede che si tratta di un cappotto Gucci. Nella didascalia al post, leggiamo che il modello è Jumbo GG, sapete quanto costa? Tenetevi forte!

Il cappotto griffato di Barbara D’Urso conquista i fan: valore stellare!

In tela, sulle tonalità del beige e con la sigla GG in marrone, il cappotto della D’Urso ha il colletto classico, una chiusura frontale con bottoni. La cintura in pelle sugli orli e le tasche laterali a soffietto poi sono di un’eleganza indescrivibile.

In base a quanto si legge sul web, il suo costo è di 3.200 euro e basta a dare un toco di classe a qualunque abito, anche il più semplice! Insomma, una cifra che vale lo splendore che regala, siete d’accordo?

Meraviglioso, non c’è che dire!