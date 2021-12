Una casa a dir poco ‘stellare’: avete visto dove vive Valeria Marini?

Concorrente del GF Vip per la terza volta, Valeria Marini ha una casa che la rispecchia appieno nella sua iconicità: dettagli pazzeschi!

La sua immagine da diva è ciò che rende così ‘irraggiungibile’ ma allo stesso tempo così simpatica e ben voluta dal pubblico: Valeria Marini è da quasi trent’anni una vera star del piccolo schermo e la sua casa non è certo meno scintillante di lei!

Leggi anche—–>>>“Bacia come canta, quindi benissimo”: Valeria Marini, non indovinereste mai chi è il famosissimo cantante con cui ebbe un flirt

La famosa showgirl vive a Roma e la sua casa affaccia sulla splendida Piazza di Spagna. Iconica come solo lei sa essere, l’ex stella del Bagaglino ha provveduto a far sì che in ogni stanza ci fossero sue foto alle pareti e perfino il suo nome e cognome in rilievo in salotto.

Qui dominano un camino ed un tavolino dorato, con piedi a sfera e base in vetro. Il bianco del pavimento dona tanta luminosità all’ambiente, come si addice alla casa si una diva stellare!

Valeria Marini, la sua casa vi lascerà di stucco: che spettacolo!

In camera da letto si notano subito particolari appariscenti come la forma rotonda del letto con le lenzuola color rosso fuoco.

Leggi anche—–>>>Valeria Marini, conoscete tutti il suo titolo di studio? Chi l’avrebbe mai detto

Le scale trasparenti e il quadro di Andy Warhol possono appartenere solo ad una dimora di lusso come la sua. Avete notato poi quanti portafotografie?

Leggi anche——>>>Chi sono e cosa fanno nella vita i fratelli di Valeria Marini

Altro dettaglio interessante è la testiera del letto in tessuto imbottito di color bianco, beige e marrone chiaro. Immancabile, una zona beauty per la cura del suo look.