Claudia Pandolfi, sapete chi è il suo ex marito? È un attore molto famoso: il loro matrimonio è durato soltanto un mese, cosa accadde.

È la regina indiscusso della televisione italiana di queste ultime settimane, Claudia Pandolfi. Dapprima come protagonista indiscussa di Un professore ed, in seguito, di Tutta colpa di Freud, l’attrice non perde occasione di poter confermare la sua incredibile bravura e professionalità.

Nata a Roma nel 1974, Claudia Pandolfi ha compiuto il suo debutto sul piccolo schermo quando era soltanto una ragazzina. Dapprima come aspirante Miss Italia nell’omonimo concorso di bellezza di Salsomaggiore terme ed, in seguito, come attrice, la splendida romana ha mosso i primi passi in questo mondo da giovane. E, da quel momento, non si è mai più fermata. La sua carriera televisiva e cinematografica è nota a tutti. Vi siete mai chiesti, però, qualche cosa in più sulla sua vita privata? Ad esempio, ad oggi, l’attrice è felicemente fidanzata con Marco De Angelis, noto produttore del piccolo e grande schermo, ma sapete che, quando era davvero giovanissima, è convolata a nozze? Il suo matrimonio, purtroppo, è durato solo un mese, ma sapete chi è il suo ex marito? È un attore famosissimo!

Chi è l’ex marito di Claudia Pandolfi? Lo conosciamo benissimo

Così come la sua carriera, anche la vita privata di Claudia Pandolfi è piuttosto intensa. Ad oggi, come dicevamo precedentemente, l’attrice ha trovato la serenità accanto a Marco De Angelis. Prima di lui, però, la bella Pandolfi ha avuto altre storie d’amore ed un matrimonio.

Da quanto si legge, sembrerebbe che Claudia Pandolfi fosse davvero giovanissima quando è convolata a nozze per la sua prima volta. All’epoca, come dicevamo, il matrimonio durò soltanto un mese proprio perché, qualche mese prima delle nozze, l’attrice conobbe Andrea Pezzi. Ed è stato proprio per lui che l’attrice decise di lasciare il marito. Siete curiosi, però, di sapere chi è? Ebbene. Forse non tutti lo sanno, ma l’ex marito di Claudia Pandolfi è proprio lui: Massimiliano Virgilii. Il suo nome non vi risulta nuovo? Avete pienamente ragione! Stiamo parlando di un amatissimo attore.

Conoscevate questo ‘retroscena’?