“Ci sono cose belle e cose brutte”: Elettra Lamborghini in lacrime in studio

La cantante Elettra Lamborghini in lacrime in studio: “Ci sono cose belle e cose brutte”, di seguito vi riportiamo le sue parole

Durante l’intervista televisiva, la famosa cantante non è riuscita a trattenere le lacrime. “Ci sono cose belle e cose brutte“, ha esclamato in studio. Siete curiosi di sapere di cosa stava parlando? Se sì, continuate a leggere l’articolo e lo scoprirete.

Elettra Lamborghini in lacrime in studio: le sue parole

Elettra Lamborghini è una delle cantanti più seguite dai giovani nel nostro paese. Dopo essere divenuta famosa con il singolo “Pem Pem“, la nipote di Ferruccio Lamborghini ha pubblicato il suo primo album, “Tweerking Queen“, che ha ottenuto un discreto successo. Nel 2020 ha partecipato anche al Festival di Sanremo con il brano Musica (e il resto scompare).

Di recente, oltre ad essere una cantante, la Lamborghini è divenuta anche un personaggio televisivo. Ha vestito i panni di opinionista de “L’Isola dei Famosi” e coach di “The Voice of Italy“.

Come abbiamo detto, Elettra è molto seguita sui social, soprattutto su Instagram, dove conta quasi 7 milioni di follower. Le sue foto sono sempre piene di like le sue stories raggiungono migliaia di interazioni.

Di recente, Elettra è stata ospite nel programma televisivo “Verissimo” condotto da Silvia Toffanin. La famosa cantante si è commossa parlando della sua cavalla, Lolita. Essa è morta non da molto e la cantante soffre ancora pensando a lei: “Lolita mi ha aiutato in un momento molto difficile per me. Avevo 12 anni e cercavo un cavallo da comprare per fare agonismo. Ma non pensavo morisse così presto. L’abbiamo fatta anche operare ma non ce l’ha fatta. È successo quattro giorni dopo il mio matrimonio. È come se fosse il mio angelo. La vita è questa: ci sono cose belle e cose brutte”.