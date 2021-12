Ora Flavio Montrucchio si mostra così, ma ricordate com’era ai tempi del GF? Sono trascorsi 20 anni da quel momento.

Non ha assolutamente bisogno di troppe presentazioni, Flavio Montrucchio! Fattosi conoscere dal pubblico italiano nel 2001 con il suo ingresso nella casa del Grande Fratello, il giovanissimo vincitore ha saputo cavalcare la cresta dell’onda sin dalla sua prima apparizione. Ad oggi, infatti, il bel Montrucchio è davvero amatissimo. E, soprattutto, uno dei volti più apprezzati della televisione italiana.

Colonna portante di tantissimi programmi televisivi di successo, Flavio Montrucchio vanta di un successo davvero impressionante. Il suo esordio, come dicevamo precedentemente, è avvenuto esattamente 20 anni. E, da quel momento, non si è mai più fermato. Attore e conduttore, il buon Montrucchio vanta di una carriera piuttosto impressionante. Vi ricordate, però, com’era ai tempi del Grande Fratello? Appurato che è proprio nella casa più spiata d’Italia che ha compiuto il suo esordio in tv e che sono trascorsi circa 20 anni da quel momento, siete curiosi di sapere come si mostrava in quegli anni? Ci pensiamo immediatamente a dirvi tutto. Vi anticipiamo: resterete davvero a bocca aperta!

Com’era Flavio Montrucchio ai tempi del Grande Fratello? Eccolo 20 anni fa

Oggi Flavio Montrucchio è un conduttore amatissimo. Siete curiosi, però, di ricordare com’era ai tempi del Grande Fratello? È stata proprio la casa di Cinecittà a sancire il suo esordio in tv e a dare inizio la sua incredibile carriera sul piccolo schermo, ma com’era?

Appurato che sono trascorsi esattamente 20 anni dal suo esordio in tv, siete curiosi di sapere com’era a quei tempi? All’epoca della sua partecipazione al GF, a quanto pare, il buon Montrucchio aveva soltanto 26 anni. Quindi, era soltanto un ragazzino. Adesso, invece, è un uomo. E, dando uno sguardo al suo curriculum, stiamo parlando di un uomo in carriera. Siete curiosi di vedere com’era? Eccolo qui:

Avete visto proprio bene, si! È proprio così che Flavio Montrucchio si è presentato al pubblico del Grande Fratello ai suoi esordi. Ed ha conquistato tutti. Avete notato anche voi? Senza alcun dubbio: nonostante siano passati anni dal GF, il buon Montrucchio è completamente identico. Siete d’accordo con noi?