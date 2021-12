Gf Vip 6, è ufficiale: la nuova concorrente sarà proprio lei, splendido annuncio

È ufficiale sarà proprio lei la nuova concorrente del Gf Vip 6, splendido annuncio: in questo articolo vi diciamo di chi si tratta

Il reality show terminerà a marzo 2022 e nuovi concorrenti sono pronti ad entrare nella casa più spiata d’Italia. Tra questi, una in particolare è stata già annunciata attraverso un’intervista sul settimanale Chi, diretto proprio da Alfonso Signorini. Si tratta di un grande colpo per il Grande Fratello Vip.

Gf Vip 6, è ufficiale: sarà lei la nuova concorrente

La sesta edizione del Grande Fratello Vip entra nel vivo. I concorrenti erano convinti che la finale fosse il 13 dicembre e invece in tal giorno hanno ricevuto una notizia a sorpresa: la finale è stata rimandata a marzo 2022. I vertici di Mediaset hanno deciso di prolungare la durata del reality show.

Ovviamente non tutti hanno preso allo stesso modo la notizia. Tra i ‘vipponi’ c’era già qualcuno che faceva il conto alla rovescia. Dopo il comunicato del Grande Fratello Vip, c’è qualcuno che si è rifiutato di continuare. Francesca Cipriani, ad esempio, ha deciso di abbandonare il gioco per problemi fisici. Alex Belli, invece, è stato squalificato perchè non ha rispettato le norme anti-Covid.

Nella prossima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, altri ‘vipponi’ potrebbero abbandonare la casa. Tra questi spiccano Aldo Montano (quasi certo del suo addio) e Manila Nazzaro. Il conduttore, però, ha annunciato che per uno che esce è già pronto uno che entra. Nelle prossime settimane, infatti, dovrebbero entrare nella casa più spiata d’Italia ben quattro nuovi ‘vipponi’. Una di queste è stata già ufficializzata.

Attraverso un’intervista rilasciata al settimanale Chi, diretto tra l’altro da Alfonso Signorini, Eva Grimaldi ha annunciato il suo ingresso nella casa del GF VIP 6: “Entro nella casa del Gfvip. È il mio primo Natale lontano dai miei. Anche quando ero a Santo Domingo per girare un film, mi ricordo che avevamo la possibilità di rimanere lì o di tornare in Italia, a spese nostre, per le Feste. E io sono volata da mia mamma. Questa volta invece lascerò Imma sola per le Feste”.