GF Vip, il mini dress animalier di Soleil ha fatto impazzire tutti: marchio e dettagli dell’abito

Regina indiscussa della casa in fatto di stile, Soleil ha indossato per la 27esima puntata del GF Vip un mini dress animalier da urlo!

Quasi come se sapesse che la puntata di lunedì 13 sarebbe stata ‘senza esclusione di colpi’ soprattutto per lei, Soleil Sorge si è preparata anche nel look ad affrontare al meglio la faticosa serata che le si prospettava.

Lo ha fatto seguendo il suo stile inconfondibile capace di catturare l’attenzione e ipnotizzare tutti. Per una curiosa coincidenza, la bella ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha scelto un look ‘aggressive’ per la puntata più difficile che le è toccata da quando è nella casa del GF Vip.

Come se non bastasse, lei è Alex Belli hanno scelto due outfit coordinati alimentando il tifo dei fan della ‘ship’ più discussa d’Italia. Entrambi hanno optato per uno stile animalier bianco e nero.

GF Vip, lo stile animalier di Soleil ipnotizza: i dettagli del mini dress

Il mini dress con stampa animalier bianca e nera della bionda gieffina era perfettamente ‘intonata’ alla camicia indossata da Belli durante la puntata che ne ha determinato la squalifica dell’attore.

L’abito super corto, indossato con sandali dal tacco vertiginoso, è firmato Shit Wear: anche stavolta l’ideatore dello strepitoso look di Soleil è stato lo stilista Matteo Evandro Manzini, già conosciuto per aver curato molti degli outfit di Giulia Salemi lo scorso anno.

Per il resto, a completare il successo del meraviglioso vestito sono stati i capelli ondulati e sciolti ed un sapiente make up molto naturale che ha valorizzato al massimo il viso della concorrente.

Insomma, nonostante la serata abbia poi preso una brutta piega per la Sorge, non si può certo dire che non sia stata all’altezza della situazione!

Chissà con cosa ci sorprenderà la prossima volta!